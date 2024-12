De olho no mercado de energia renovável da Europa, empresa se instala no Porto

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Num mundo cada vez mais ameaçado pelas mudanças climáticas, a eficiência energética se tornou fator primordial para as empresas e mesmo para os países. De olho nesse mercado, cada vez mais relevante na Europa, a brasileira Automa, que fornece tecnologia e software para operação e ganho de produtividade (power & utilities) no setor elétrico, abriu uma unidade no Porto, Norte de Portugal. É a primeira sede da companhia fora do Brasil, num movimento estratégico para o crescimento em território europeu.

"Essa inauguração representa um marco em nossa trajetória. Escolhemos o Porto para ser nossa base por sua posição estratégica como centro de tecnologia na Europa e pela crescente importância no setor energético. É uma cidade com ótima infraestrutura, profissionais qualificados e com condições favoráveis para a área de energia", diz o CEO da Automa, Marcelo Ferreira. A unidade da empresa está localizada na região da Boavista e será responsável pelo atendimento a geradoras e distribuidoras de energias renováveis em toda a Europa.

Segundo Ferreira, a Automa já está com um time de profissionais em plena atividade no Porto. Além disso, a empresa planeja abrir um escritório comercial em Madri, na Espanha, em 2025, que complementará as operações em Portugal. “A Automa também está entregando, neste ano, soluções para cinco usinas solares na Europa, sendo quatro na França e uma na Polônia, demonstrando seu compromisso com o mercado europeu de energia renovável”, afirma.

A companhia não revela o faturamento estimado para este ano, contudo, assegura que as receitas terão crescimento de 40% ante as de 2023. O executivo ressalta que a nova base do Porto atenderá players de toda a Europa, com potencial para adicionar 600 gigawatts (GW) em usinas solares até 2030. “A expansão para a Europa marca apenas o início dos planos ambiciosos da Automa para o mercado internacional. A empresa estabeleceu uma meta ousada para os próximos quatro anos: alcançar uma receita internacional que supere a atual receita no Brasil”, assinala.

Descarbonização

No Brasil, a Automa lidera o mercado de automação para energias renováveis, sendo responsável pela gestão de um quarto de toda a geração de energia renovável do país, o equivalente a 40 GW. “Nossas tecnologias viabilizam o aumento de até 5% na geração de energia de algumas das maiores empresas globais do setor”, frisa Ferreira. Essas tecnologias são usadas em mais de mil projetos, 50 centros de operações e 200 subestações de energia.

O executivo destaca que todos os projetos de soluções para monitoramento e operação de usinas solares na França e na Polônia, que estão sendo entregues, são de propriedade da EDP Renewables “Chegamos até aqui respaldados pela reputação que conquistamos com nossos parceiros ao longo de mais de 18 anos no Brasil”, diz.

Ferreira acrescenta que a expectativa da companhia é de que a demanda por soluções de gestão renovável nos próximos anos seja intensa, devido ao impulso da agenda de transição energética aliado ao movimento de descarbonização local.