Com a Madeira a caminho de eleições, liderança de Albuquerque no PSD-M é desafiada

Manuel António Correia entregou assinaturas para novo congresso, que depende da aprovação do conselho regional. Oposição a Albuquerque pede a Marcelo tempo para permitir eleições internas no PSD-M.

Numa altura em que a Madeira parece caminhar a passos largos para novas eleições antecipadas, o principal opositor a Miguel Albuquerque no PSD-Madeira, Manuel António Correia, entregou um requerimento com 540 assinaturas para marcar um congresso extraordinário e pediu ao Presidente da República para atrasar a provável dissolução parlamentar para permitir uma “regeneração” do partido. Apesar de reunir o número de assinaturas necessárias, a realização de um congresso electivo ainda depende da luz verde do conselho regional, sendo certo que Albuquerque insiste que fazer eleições internas seria “suicidar” o partido.