Morreu Burt, o crocodilo do filme Crocodile Dundee

Já teria cerca de 90 anos — mais coisa menos coisa — e ficou famoso graças ao filme Crocodile Dundee, que se estreou em 1989. A morte de Burt, o crocodilo, foi anunciada esta segunda-feira pelo jardim zoológico Crocosaurus Cove, em Darwin, na Austrália, onde vivia desde 2008.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte de Burt, o icónico crocodilo-de-água-salgada e estrela do clássico australiano Crocodile Dundee”, lê-se no comunicado assinado pelo zoo. “Burt faleceu pacificamente no fim-de-semana”, detalha ainda, acrescentando que a sua morte, aos 90 anos, marca “o fim de uma era incrível”.

O crocodilo, que, nas palavras dos seus cuidadores, tinha uma personalidade “ousada”, foi capturado na década de 1980 no rio Reynolds, situado no Território do Norte, na Austrália. “Burt era um solteirão convicto — uma atitude que deixou clara durante os seus primeiros anos numa quinta de crocodilos. O seu temperamento impetuoso garantiu-lhe o respeito dos seus tratadores e dos visitantes, pois encarnava o espírito bruto e indomável do crocodilo-de-água-salgada”, lê-se ainda no comunicado.

No filme, Burt faz um ataque-surpresa à jornalista Sue Charlton (interpretada por Linda Kozlowski) num riacho, antes de entrar em cena o tradicional herói dos filmes de aventura dessa época, o caçador de crocodilos Michael J. Dundee (Paul Hogan).

“Embora a sua personalidade pudesse ser desafiante, foi também o que o tornou tão memorável e amado por aqueles que trabalharam com ele e pelos milhares que o visitaram ao longo dos anos”, diz ainda a nota de pesar do Crocosaurus Cove. A equipa agradeceu a todos que ajudaram a celebrar a vida de Burt e terminou: “Ao lamentarmos a sua perda, recordamos o papel vital que a vida selvagem desempenha na nossa história comum e a importância de a preservar para as gerações futuras.”

Os crocodilos-de-água-salgada como Burt vivem, em média, 70 anos. Não estão em risco de extinção e podem ser encontrados principalmente nas costas banhadas pelo Oceano Índico e Pacífico.

Crocodile Dundee continua a ser o filme australiano de maior sucesso de bilheteiras de sempre, tendo alcançado o valor de cerca de 48 milhões de dólares australianos, segundo a BBC. E não fica por aqui: para 2025 está prevista a estreia de um documentário sobre esta longa-metragem.

