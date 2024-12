Acho que é no livro La Méditerranée que Braudel diz que as plantas que são verdadeiramente mediterrânicas, que já cá estavam antes de todas as importações — laranjas, limões, amêndoas, tomates, cebolas, arroz, milho, pêssegos, cedros e tudo o mais que veio do Oriente e do Ocidente — são a oliveira, a vinha e o trigo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt