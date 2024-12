Rusga na Mouraria: uma aula prática de sectarismo

As reacções à foto de dezenas de imigrantes alinhados contra a parede na Rua do Benformoso começaram muito bem. Infelizmente, foi sol de pouca dura.

Detesto o pensamento único, mas em certas ocasiões aprecio muito a indignação generalizada – ela sinaliza a partilha de valores fundamentais, quando somos confrontados com acontecimentos que deveriam ser considerados inaceitáveis por todos. As reacções à foto de dezenas de imigrantes alinhados contra a parede na Rua do Benformoso, em Lisboa, sob a vigilância de polícias fortemente armados – no que foi apresentado como uma operação preventiva, sem a suspeita de qualquer atividade criminosa concreta –, começaram muito bem: a esquerda indignou-se, como seria de esperar, mas várias vozes à direita também.