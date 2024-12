O combate à corrupção tem de ser rápido e eficaz

A corrupção é um fenómeno que tira, todos os anos, mais de 18 mil milhões de euros ao país. O PAN, por ocasião do Dia Internacional de Combate à Corrupção, apresentou diversas propostas no sentido de combater esta realidade: o alargamento do conceito de denúncia – abarcando violações de direito da União Europeia e de normas nacionais –, a ampliação do conceito de denunciante – para abranger cidadãos sem vínculo laboral com a entidade denunciada – e a criação de um mecanismo contra ações judiciais intimidatórias dirigidas aos denunciantes. O mesmo não podemos dizer do Governo da AD, que, em oito meses, deu tiros ao lado e apostou em ideias que não saíram do papel. No fundo, fez promessas de tudo mudar para depois deixar tudo igual.

