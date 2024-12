A operação especial no Martim Moniz

Pelo facto de pessoas estarem viradas para uma parede e a PSP as revistar logo se levantou uma celeuma e um sururu. Que era racismo e que estavam a maltratar as pessoas. Houve mesmo quem chegasse a afirmar – refiro-me a João Miguel Tavares – “que há uma memória do século XX em que este género de imagens está relacionada com o mal absoluto (…)". Que exagero! Por outro lado, Pacheco Pereira termina um artigo escrevendo: “E deveriam perguntar-se: se fosse eu a caminhar pela rua, teria sido encostado à parede e revistado?” Se calhar, se estivesse no local errado à hora errada. A PSP molestou alguém? Agrediu? Insultou? Ao contrário do que pensam as pessoas que ficaram indignadas com esta actuação da PSP, este gesto das forças da ordem visou dissuadir, por paradoxal que se afigure, a segurança das pessoas. Não demonizem a PSP, que, quando actua, é presa por ter cão e não ter.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Acompanhar a política nacional

Em 11 de março de 2023, quase há dois anos, uma tripulação de marinheiros recusou-se a cumprir uma missão de navegação. Deu brado. Mais de um ano depois (?) a 11 de abril de 2024 foram punidos com penas de suspensão. Foram para tribunal. A 20 de dezembro de 2024, no preciso dia em que o responsável por essa punição – o almirante Gouveia e Melo – faz o seu discurso de despedida de funções de CEMA, o Tribunal Central Administrativo manda anular essa punição. Não sou especialista, mas não sei se um tribunal administrativo é o local certo para julgar e decidir sobre este assunto, porque a condição militar é muito especial e parece-me que dificilmente um tribunal administrativo (?!) está em condições de julgar este caso. Por outro lado, vamos lá ver: ao fim de oito meses com o processo nas mãos, é neste dia marcante para a Marinha que aquele tribunal toma uma decisão? Eu sei que a Justiça é cega, surda e muda, mas fico com a impressão de que apesar disso, de alguma forma — não sei como — acompanha a política nacional.

Fernando Vieira, Lisboa

Polícia usada como escudo

Um aspecto que não tenho ouvido comentar e que representa mais um senão para a insólita operação policial realizada no Martim Moniz: A PSP designou-a "operação especial de prevenção criminal". Disse bem: operação especial. Não sei se os responsáveis policiais se "inspiraram" no cinismo russo que esconde, nessa expressão, um propósito não reconhecido de guerra à Ucrânia. Traduzido para a situação declarada no Martim Moniz de guerra a comunidades imigrantes. Por muitas voltas que se dê, a verdade é que esta operação procurou mostrar uma aversão mal contida contra os imigrantes, assim no mínimo tolerados mas não desejados e na procura de justificações para os mandar embora. De resto, como interpretar toda uma Rua do Benformoso com gente de várias origens encostada à parede na procura de dados comprometedores?! No fim, a montanha pariu um ratinho. Foram apenas detidos dois indivíduos, por acaso e tão-só, de nacionalidade portuguesa. O Governo diz nada ter que ver com o sucedido, esquecido talvez que foi ele e a PSP que projectaram este tipo de operações ditas de segurança. Na PSP, há quem diga que os polícias estão a ser usados por interesses políticos vários, ou seja, a servir de escudo de interesses que de segurança terão que ver muito pouco. Estão assim criados os ingredientes para nada disto dar certo.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Vítima da péssima infra-estrutura

Ontem, as estradas portuguesas ceifaram a sua 442.ª vítima do ano (para lá das mais de 2400 que deixaram com ferimentos graves para o resto da vida). Pedro deslocava-se para o trabalho, cometendo o pecado mortal de não o fazer de automóvel. Obrigado a pedalar no mesmo espaço onde circulam automóveis e camiões a alta velocidade, num lugar onde a cidade construiu e mantém oito faixas para carros, mas não se digna a ter nem uma para bicicletas, aconteceu o que era obrigatório que acontecesse, que já aconteceu — lembremos Patrizia, jovem grávida que morreu da mesma maneira quase no mesmo sítio — e que continuará a acontecer se tudo se mantiver igual.



Até quando vai Portugal ser um país terceiro-mundista neste aspecto? O apego cultural ao carro que permeia a sociedade portuguesa não deixa ver que, ao contrário de outros problemas graves do país, este é de simplicíssima resolução: há somente que construir alternativas viáveis ao automóvel e proteger os outros utentes (seja com passadeiras elevadas ao passeio, com ciclovias segregadas das estradas motorizadas, etc).



Porque não haja dúvidas: mais que do condutor que o atingiu e fugiu sem sequer prestar auxílio, Pedro foi vítima da péssima infra-estrutura de transportes portuguesa, que empurra todos para conduzir e deixa à sua sorte toda a gente fora de um carro.

André Duarte, Coimbra