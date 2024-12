Queda de ponte no Brasil causa pelo menos duas mortes

Uma ponte na fronteira entre os estados brasileiros do Maranhão e de Tocantins colapsou este domingo causando dois mortos e pelo menos oito desaparecidos. Segundo as autoridades, em cima da ponte estavam três camiões, três motas e um carro, que caíram ao rio Tocantins.

Um dos camiões transportava um carregamento de herbicidas e outro um carregamento de ácido sulfúrico, o que está a complicar as operações de salvamento resgate, face ao risco de derrame da substância no rio e aos riscos que pode causar para o ambiente e a saúde pública.

"Como medida preventiva, suspendemos as operações de mergulho, por causa dos relatos de que um dos dois camiões que caiu no rio Tocantins transportava substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente. Peço que a população evite contacto com a água", escreveu na rede social X o governador do Maranhão, Carlos Brandão, que diz lamentar pelas vítimas do colapso da ponte.

De acordo com o governador do estado de Tocantins, Wanderlei Barbosa Castro, a profundidade do leito do rio Tocantins no local onde caíram os veículos é de mais de 50 metros, o que dificultava as operações de resgate.

"Solidarizo-me com os familiares e com todos os afectados no desabamento da ponte entre Aguiarnópolis e Estreito, oferecendo o apoio necessário. Que Deus conforte os seus corações", disse o governador.

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga as cidades de Aguiarnópolis, no Maranhão, e de Estreito, em Tocantins, atravessando o rio com o nome deste último estado, tinha sido construída nos anos 60.

Poucos momentos antes, um vereador da cidade de Aguiarnópolis denunciava as más condições da ponte, num vídeo que acabou por captar de perto a abertura das rachas na estrada e a eventual queda da ponte.