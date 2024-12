Um lusodescendente entre os 10 mortos em acidente de avião sábado no Brasil

Dez pessoas, todas da mesma família, morreram no acidente do avião, que caiu na zona comercial da cidade turística de Gramado, no Rio Grande do Sul (sul), informou a Defesa Civil.

Um cidadão português está entre as dez vítimas mortais na queda de uma aeronave, este sábado, em Gramado, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, confirmou nesta segunda-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que havia um lusodescendente entre as vítimas do acidente", disse fonte oficial à Lusa.

Na mesma mensagem o ministério lamenta "a morte de um cidadão português no acidente de Gramado, no Brasil", que estava registado no Consulado Geral de São Paulo.

As vítimas são o empresário Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, do estado de São Paulo, e nove familiares, que viajavam com ele, confirmou a polícia civil à agência de notícias francesa AFP.

O piloto era o próprio empresário e não houve sobreviventes.

Dezassete outras pessoas ficaram feridas em terra, duas das quais com gravidade, segundo a Defesa Civil.

A aeronave, um Piper Cheyenne 400, caiu atingindo a chaminé de um prédio, depois o segundo andar de uma casa e ainda uma loja de móveis, segundo as autoridades locais.

O avião tinha descolado do município vizinho de Canela e despenhou-se poucos minutos após a descolagem, num acidente cujas causas estão a ser investigadas.