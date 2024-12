Joe Biden comuta penas de 37 dos 40 condenados à morte nos EUA

Condenados à morte viram as suas penas reduzida para prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.

A menos de um mês de ceder o lugar a Donald Trump, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comutou as penas de 37 dos 40 condenados à morte pela Justiça federal norte-americana, que terão a sua pena reduzida para prisão perpétua.

"Hoje estou a comutar as sentenças de 37 dos 40 indivíduos no 'corredor da morte' federal para penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional", anunciou Biden num comunicado publicado esta segunda-feira no site da Casa Branca.

Segundo o Presidente norte-americano, as comutações das penas são "coerentes com a moratória" que a sua Administração "impôs às execuções federais", que exclui os casos de "terrorismo e assassínios em massa motivados pelo ódio".

"Não se iludam: condeno estes assassinos, lamento pelas vítimas dos seus actos desprezíveis e sofro por todas as famílias que sofreram perdas inimagináveis e irreparáveis", garantiu Biden, justificando que a sua decisão vem da sua "consciência" e "experiência como advogado, presidente da Comissão Judiciária do Senado, vice-presidente e, agora, Presidente".

"Estou mais convencido do que nunca de que temos de pôr termo à aplicação da pena de morte a nível federal. Em boa consciência, não posso ficar de braços cruzados e deixar que uma nova administração retome as execuções que eu interrompi", concluiu, enviando

A Administração Biden tinha aplicado uma pausa na execução de condenações à morte, sendo que o actual Presidente norte-americano já tinha dito, em 2019, que era contra a pena de morte.

Os três condenados à morte que não viram a sua pena mudar foram Dzhokhar Tsarnaev, um dos bombistas do ataque à Maratona de Boston em 2013; Dylann Roof, que matou nove pessoas num tiroteio numa igreja historicamente ligada à comunidade negra em Charleston, na Carolina do Norte; e Robert Bowers, que matou 11 pessoas num ataque a uma sinagoga em Pittsburgh, na Pensilvânia.

Donald Trump, sucessor de Joe Biden na Presidência dos EUA, prometeu expandir o uso da pena de morte para crimes como o abuso de menores, o tráfico de droga e de humanos ou mesmo para casos em que "qualquer migrante mate um cidadão americano ou um agente da autoridade".

Durante a primeira presidência de Trump, entre 2017 e 2021, treze condenados à morte foram executados, todos nos últimos seis meses em que esteve no cargo. Antes de Donald Trump, não havia uma execução nas prisões federais desde 2003.

A organização de direitos humanos norte-americana União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla inglesa), que tinha pedido a Biden para perdoar os condenados antes de Trump tomar posse, congratulou-se com a decisão de Joe Biden.

"O Presidente Biden deu um passo histórico e corajoso ao abordar a falhada pena de morte nos Estados Unidos - colocando-nos muito mais perto de proibir novamente esta prática bárbara", afirmou o presidente da organização, Anthony D. Romero, num comunicado. Ao reduzir as penas, acrescentou, "o Presidente Biden deu o passo mais consequente de qualquer Presidente da nossa História para enfrentar os danos imorais e inconstitucionais da pena de morte".