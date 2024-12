Curdos anunciam detenção de 18 membros do Daesh no Norte da Síria

Segundo as Forças Democráticas Síria, as detenções aconteceram durante uma operação antiterrorismo levada a cabo no último sábado.

As Forças Democráticas Sírias (SDF, na sigla em inglês), lideradas por uma milícia curda, anunciaram a detenção de 18 alegados membros do Daesh, grupo jihadista autoproclamado Estado Islâmico, no Norte do país.

Num comunicado divulgado neste domingo, as SDF disseram que as detenções aconteceram durante uma operação antiterrorismo, realizada no sábado, na cidade de Raqqa, em conjunto com a coligação liderada pelos Estados Unidos.

A operação foi lançada "em resposta às tentativas do Daesh de estabelecer instabilidade e perturbar a segurança das regiões norte e leste da Síria", disseram as SDF.

O grupo lamentou que a queda do regime de Bashar al–Assad, que fugiu do país a 8 de Dezembro, tenha dado ao Daesh "a oportunidade de tirar partido do caos, apreendendo numerosos depósitos de armas pertencentes ao Exército sírio em diversas regiões".

O grupo "utilizou estes recursos para melhorar a sua capacidade operacional, realizar actos de terrorismo e expandir a sua influência no território sírio", alertaram as SDF.

As Forças Democráticas Sírias defenderam que, “para alcançar a derrota duradoura do Estado Islâmico, é necessária uma cooperação internacional sustentada, uma vez que qualquer ressurgimento” do grupo fundamentalista “representa uma ameaça global”.

Também no domingo, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou que o Daesh atacou pelo menos dois postos de controlo das forças de segurança que operam nas zonas norte e nordeste da Síria sob administração curda.

A organização não-governamental, com sede no Reino Unido e uma vasta rede de contactos na Síria, detalhou que homens armados que estavam num automóvel abriram fogo contra um posto no campo de deslocados de Al Arisha, em Hasaka. O tiroteio causou a morte de dois agentes e um atacante.

Por outro lado, alegados fundamentalistas que estavam numa motorizada abriram fogo com metralhadoras na localidade de Al Sabha, na zona rural de Deir al-Zur, no leste da Síria, sem que tenham sido registadas vítimas.

Na sexta-feira, o Comando do Médio Oriente das Forças Armadas dos Estados Unidos (Centcom) disse ter abatido na quinta-feira um alto quadro do Daesh num ataque realizado em Deir al-Zur.

Segundo o Centcom, cerca de 8000 membros do autoproclamado Estado Islâmico estão detidos em várias prisões na Síria e um dos objectivos do grupo fundamentalista islamista é precisamente forçar a sua libertação.

Na quinta-feira, o porta-voz do Pentágono, o brigadeiro-general Patrick S. Ryder, afirmou que as tropas norte-americanas na Síria duplicaram pouco antes da queda de Bashar al-Assad e que actualmente são 2000.

A presença e a actividade do Daesh na Síria neste momento de transição é um dos factores que mais preocupa a comunidade internacional e as Nações Unidas.

Também na quinta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, elogiou o papel da Turquia em impedir que o Daesh reforce a presença na Síria.