Conselho Constitucional confirma eleição de Daniel Chapo como Presidente de Moçambique

Presidente do órgão leu a extensa decisão que admite irregularidades, mas não as suficientes para invalidar o resultado das eleições. Chapo e a Frelimo ganham com menos votos e menos deputados.

Quase dois meses e meio depois das eleições gerais em Moçambique e mais de um mês de protestos reprimidos violentamente pela polícia, resultando em 130 mortos, o Conselho Constitucional, a mais alta instância judicial moçambicana, confirmou a eleição de Daniel Chapo como Presidente e a vitória da Frelimo nas legislativas de 9 de Outubro.

Segundo o acórdão lido esta segunda-feira pela presidente do órgão, Lúcia Ribeiro, "as irregularidades verificadas no decurso do processo eleitoral não influenciaram substancialmente os resultados das eleições gerais, presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais" de Outubro, como tal, o Conselho Constitucional (CC) "proclama eleito Presidente da República de Moçambique o cidadão Daniel Francisco Chapo".

O candidato da Frelimo, o partido no poder em Moçambique desde a independência em 1975, perdeu mais de meio milhão de votos e cinco pontos percentuais em relação ao resultado que lhe foi atribuído pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) a 24 de Outubro. Mesmo assim, os 65,17% dos votos expressos nas urnas que lhe foram atribuídos pelo CC são suficientes para uma vitória confortável.

Também para a Assembleia da República se verificou uma actualização para baixo do resultado da Frelimo, sem, com isso, beliscar a sua vitória, nem sequer a sua maioria absoluta. De acordo com a recontagem feita pelos juízes do CC, ao invés de obter o melhor resultado de sempre em 30 anos de eleições multipartidárias em Moçambique, a Frelimo tem de se contentar com uma maioria menor, embora continuando a ser absoluta.

Entre os resultados oficiais das eleições proclamados pela CNE a 24 de Outubro e os resultados validados pelo CC esta segunda-feira, a vitória da Frelimo nas legislativas passou de 195 deputados para 171. Não deixa de ser um feito que no meio de tanta contestação ao trabalho do partido e do Presidente Filipe Nyusi nos últimos cinco anos, a Frelimo consiga subir substancialmente a sua votação em relação às eleições de 2019, passando a sua maioria de 134 deputados da legislatura que agora termina ampliada por mais 37 deputados.

Tal como já tinha acontecido nas contestadas eleições autárquicas do ano passado, o CC voltou a admitir irregularidades na condução do processo eleitoral e na contagem dos votos, decidindo, no entanto, que as mesmas não seriam suficientes para alterar o resultado das eleições. Optando os juízes apenas por fazer correcções para baixo nos valores atribuídos pela CNE ao partido no poder, mas sem com essa correcção afectar o resultado: a vitória da Frelimo. Nem a eleição do Presidente nem a maioria absoluta.

Uma decisão que irá, muito provavelmente, lançar Moçambique no "caos", tendo em conta o afirmado na semana passada por Venâncio Mondlane, o candidato presidencial que viu agora o CC confirmar como o segundo mais votado nas eleições. “Se tivermos verdade eleitoral vamos para a paz, se tivermos mentira eleitoral vamos levar o país a cair para o caos”.

Se o dia tinha estado estranhamente calmo, com pouco movimento na cidade de Maputo, algo que tinha sido pedido por Mondlane, pedindo aos seus apoiantes para aguardarem pela decisão do CC em relação ao resultado das eleições. Assim que Lúcia Ribeiro considerou “empolados” os resultados da contagem paralela de votos do Podemos, não dando como certa a vitória de Mondlane, os seus apoiantes perceberam que a sua “verdade” não seria confirmada e começaram a sair à rua.

A contagem paralela apresentada pelo Podemos para contestar os números divulgados pela CNE dava a Venâncio Mondlane a vitória com 53,38% e o segundo lugar a Daniel Chapo com 35,66%. No entanto, as actas referiam-se apenas a 59,65% dos votos e a contagem foi considerada pelos juízes como tendo resultados “largamente empolados e sem correspondência com os dados oficiais”. Desse modo, “o pedido de validação do partido Podemos não procede”, leu a juíza presidente.