Quem é Lauren Sanchez, a mulher que vai casar com Jeff Bezos

A futura mulher do segundo homem mais rico do mundo já passou pelo jornalismo, através do qual ganhou um Emmy, pela aviação e pelo empreendedorismo, com participação em causas sociais e ambientais.

Jeff Bezos, fundador da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, perdendo apenas para Elon Musk, vai casar-se. Foi em Maio de 2023 que ficou noivo de Lauren Sanchez, mas, por estes dias, houve meios de comunicação social que avançaram que o enlace seria já no próximo sábado, em Aspen, Colorado, e que a festa custaria cerca de 600 milhões de dólares (cerca de 577 milhões de euros). Agora, o multimilionário veio a público, através de uma publicação no X, negar estas informações. Resta-nos conhecer quem é Lauren Sanchez, a noiva do também proprietário do The Washington Post.

A norte-americana Lauren Sanchez, de 55 anos, é muito mais do que a noiva de Bezos. Jornalista premiada, piloto e empreendedora, construiu uma carreira notável em diversas áreas. Na televisão, destacou-se pelo seu trabalho como pivô em programas como Good Day LA e Fox 11 News at Ten, pelo que o seu trabalho jornalístico valeu-lhe um Emmy nos anos 1990. Este ano, lançou um livro, intitulado The Fly Who Flew to Space (em português A mosca que voou para o espaço, numa tradução literal) e, segundo o seu perfil na rede social Instagram, diz ser uma autora de best-sellers do The New York Times.

Como vice-presidente do Bezos Earth Fund, trabalha com o futuro marido em iniciativas destinadas a combater as mudanças climáticas, preservar o meio ambiente e apoiar comunidades desfavorecidas. Além disso, o seu envolvimento em organizações como This is About Humanity, que ajuda famílias separadas na fronteira entre os Estados Unidos e México, e o Bezos Day One Fund, que oferece apoio habitacional e educação pré-escolar gratuita, mostra a sua dedicação para com as questões sociais.

Além do percurso no jornalismo, na escrita e nas causas ambientais e sociais, Sanchez é uma apaixonada por aviação. Em 2016, fundou a Black Ops Aviation, a primeira empresa de produção e filmagens aéreas de propriedade e gestão exclusivamente femininas, que se especializa em captar imagens aéreas para cinema e televisão. Contudo, a sua ligação à indústria do entretenimento não se limita à aviação. Lauren Sanchez colaborou como consultora em Dunkirk (2017), filme de Christopher Nolan, e foi produtora aérea de Miss Bala (2019), dirigido por Catherine Hardwicke.

No que diz respeito ao seu casamento com Bezos, segundo fontes do Daily Mail, este aconteceria no próximo fim-de-semana, a 28 de Dezembro, em Aspen, Colorado. Esta festa teria um custo de cerca de 600 milhões de dólares, o que corresponde a mais de 575 milhões de euros. No entanto, a equipa de Bezos negou as informações e, no X, o antigo Twitter, o dono da Amazon escreveu: “O velho ditado ‘não acredite em tudo que lê’ é ainda mais verdadeiro do que nunca.” E continuou: “Então, tenham cuidado, pessoal, e não sejam ingénuos.”

O casal tornou pública a sua relação em 2019, mantendo-a discreta até ao final do divórcio de Jeff Bezos da sua primeira mulher, MacKenzie Scott, com quem fundou a Amazon e têm quatro filhos. Diz-se que as razões que levaram ao fim da relação terão a ver com a ex-pivô da Fox e agora noiva, Lauren Sanchez, com quem Bezos já teria algum tipo de relação. O casal ficou noivo em Maio de 2023, resta saber quando casará.