America Ferrera, Amber Tamblyn e Alexis Bledel “solidárias” com Blake Lively

As três actrizes publicaram um comunicado conjunto nas redes sociais em que manifestam apoio à colega no caso da queixa contra Justin Baldoni.

A actriz norte-americana Blake Lively apresentou uma queixa junto do Departamento de Direitos Civis da Califórnia contra o actor Justin Baldoni, com quem protagonizou o filme Isto Acaba Aqui, acusando-o de assédio sexual e de uma campanha difamatória para a “destruir”. Os advogados do actor descreveram, em declarações à BBC, no sábado, as alegações como “totalmente falsas”, mas no dia seguinte outras estrelas de Hollywood decidiram marca a sua posição.

America Ferrera, Amber Tamblyn e Alexis Bledel, que trabalharam com Blake Lively no filme de 2005 Quatro Amigas e Um Par de Calças, juntaram-se para darem conta do seu apoio à amiga. Num comunicado conjunto, publicado no Instagram, as três dizem-se “solidárias” com Lively. “Como amigas e irmãs de Blake há mais de 20 anos, estamos solidárias com ela na sua luta contra a campanha noticiada para destruir a sua reputação.”

O trio de actrizes fala ainda de como “ao longo das filmagens de Isto Acaba Aqui, viu [Blake Lively] ganhar coragem para pedir um local de trabalho seguro para si e para os seus colegas”, confessando-se chocado pelo “esforço premeditado e vingativo que se seguiu para desacreditar a sua voz”.

Coleen Hoover, a autora de It Ends With Us, também mostrou o seu apoio, descrevendo Lively como “honesta, gentil, solidária e paciente”.

Os advogados de Lively afirmam que a queixa legal — noticiada em primeira mão pelo jornal New York Times, que a revela na íntegra — surge na sequência de uma reunião realizada no início deste ano para tratar de “assédio sexual repetido e outros comportamentos perturbadores” por parte de Baldoni.