5 maneiras de ter um Natal mais seguro

A época natalícia é de felicidade, mas também uma altura em que se dão muitos acidentes. Siga cinco conselhos para ter um Natal seguro.

Viaje em segurança

Todos os anos, durante o período de Natal e Ano Novo, os acidentes rodoviários são uma preocupação: no ano passado, 26 pessoas morreram, 125 ficaram gravemente feridas e 2049 tiveram ferimentos leves. Neste ano, desde o arranque da operação, a 20 de Dezembro, já se registaram oito vítimas mortais, 21 feridos graves e 189 feridos leves.

Consultar as aplicações que mostram o trânsito em tempo real antes de seguir viagem, ter um comportamento tranquilo ao volante e não ingerir bebidas alcoólicas antes de pegar no carro podem fazer a diferença. Caso tenha um percalço pelo caminho, como um furo no pneu, saiba como proceder.

Atenção às luzinhas

As luzes e os brilhos fazem parte da quadra. No entanto, aconselha-se a nunca deixar ligadas as luzes das árvores de Natal quando se vai dormir ou se sai de casa. Por um lado, diminui o consumo de electricidade; por outro, evita-se um curto-circuito e as consequências deste. Se as luzes estiverem no exterior é preciso atenção redobrada, por estarem expostas a ventos, por exemplo — chuva não se prevê para os próximos dias. Se as luzes não devem ficar acesas, escusado será dizer o mesmo para as velas decorativas — apague-as quando não está por perto.

Cuidado com lareiras

A lareira, ou a salamandra, cria aconchego e aquece noites particularmente frias. Porém, antes de as acender certifique-se de que a extracção de fumo está a funcionar de forma eficaz. O monóxido de carbono é um gás que resulta da combustão e não tem cheiro, sabor ou cor. Ou seja, a sua inalação pode não ser detectada a tempo: entre 2017 e 2022, 171 pessoas morreram em casa por inalação de fumos e gases, a maioria proveniente de lareiras e braseiras. Cuidado ainda com as queimaduras.

Atenção às intoxicações

Natal é, em muitas casas, sinónimo de mesa farta. E, depois da ceia, não é incomum haver muitas sobras, a ponto de haver comida para uma semana… Não deixe ficar a comida da noite para o dia seguinte ao ar, mesmo que a casa esteja muito fria, tudo o que for de frigorífico é para lá que deve ir. O que não for para comer no imediato, acondicione bem e congele, dessa maneira poderá aproveitar os alimentos para futuras refeições, prolongando o Natal por mais umas semanas.

Cuidado com os brinquedos

Em casas com crianças de várias idades, é importante estar atento à noite da Consoada e ao dia de Natal. Há presentes para todos, muitos jogos e brinquedos, mas nem todos adequados às diferentes idades. Cuidado com as peças mais pequenas dos jogos, de maneira a que não vão parar ao nariz, ao ouvido de um dos mais pequenos, ou que um deles acabe engasgado porque ainda está naquela idade de levar tudo à boca. Se uma das prendas foi um trampolim, atenção aos saltos. Se são uns patins ou uma bicicleta, certifique-se que os mais novos experimentam rolar em zonas seguras e não na estrada. Mais do que vigiar e dizer "não", o melhor é brincar com eles.

Bom Natal!