Fortaleza do Guincho quer parecer-se mais com uma casa do que com um castelo

A sensação é a de estar a dormir num navio com as ondas do Inverno no Guincho a rebentarem a poucos metros. Passada a tempestade, sem sair ser preciso sair da cama, vêem-se os primeiros raios de sol da manhã a despontar no horizonte. Estamos a navegar em mar alto, mas com a segurança de uma histórica fortaleza, que já resistiu a intempéries, e o luxo do conforto. Num equilíbrio entre a tradição e a vanguarda, a Fortaleza do Guincho foi renovada recentemente para dar protagonismo ao que lá fora se passa, enquanto convida a ficar cá dentro.

