Em prova: brancos que se bebem durante todo o ano

Uma prova para ajudar a deitar por terra a ideia de os vinhos brancos só se bebem Verão. A acompanhar, algumas pistas para a harmonização no prato, com garantia de boas surpresas e prazer redobrado.

A Região dos Vinhos Verdes é uma das melhores, se não a melhor, para a produção de vinhos brancos. Tem vindo a evoluir de tal maneira que deu um salto qualitativo enorme nos últimos dez anos. Isto é também fruto da recuperação de algumas castas que eram muito pouco conhecidas ou mal trabalhadas, que têm vindo a ser estudadas e experimentadas, com resultados por vezes surpreendentes.

Para além dos produtores mais conhecidos e daqueles de maior dimensão, têm aparecido novos produtores, de tamanho pequeno ou médio, com vinhos muito bons, que ajudam a mudar a imagem da região e têm vindo a motivar empresas vinícolas de outras regiões a investir ali.

Se o trabalho nas vinhas foi fundamental para produzir uvas de grande qualidade, o trabalho da enologia nas adegas é cada vez mais importante para obter um resultado final que não pára de crescer.

E o pagamento justo aos muitos viticultores que vivem das suas vinhas foi socialmente muito importante para conseguir fixar uma produção constante de qualidade. Assim, os Vinhos Verdes são cada vez mais reconhecidos, acumulando prémios nacional e internacionalmente, o que tem vindo a despertar a curiosidade do consumidor, hoje mais atento e conhecedor. A restauração não fica atrás e é hoje muito vulgar encontrar nas cartas de vinhos dos restaurantes uma oferta mais alargada de Vinhos Verdes, mesmo a preços mais elevados, quando o justificam.

Outra das alterações evidentes na região é o constante abandono dos vinhos com gás, que cada vez mais produtores deixam de lado. Embora ainda haja regionalmente um consumo razoável deste tipo de vinhos, a tendência é para essa categoria acabar a médio prazo. Nas tascas e restaurantes regionais, ainda é vulgar ouvir as garrafas serem abertas com aquele som inigualável que o gás proporciona. Não me choca mesmo nada beber esse tipo de Vinhos Verdes, quando feitos com qualidade, mas a tendência é noutro sentido.

Mesmo os Verdes com gás continuam a ser consumidos durante todo o ano, incluindo no tempo mais frio, como é tradição. Os seus irmãos mais modernos seguem-lhes já as pisadas, porque fazem belíssimas harmonizações, como já se encontram na alta restauração, pois chefes de cozinha e escanções vão descobrindo cada vez mais essas ligações extraordinárias.

E muitos escanções esclarecidos e conhecedores já servem muitos desses vinhos a temperaturas um pouco mais altas, realçando-lhes aromas e paladares até agora desconhecidos. Não devemos esquecer que é grande tradição nesta região servir vinho branco a acompanhar petiscos diversos como presunto, salpicão, chouriço, chouriço de sangue, azeitonas e broa.

Na região do Lima, o arroz de sarrabulho e os rojões têm tantas vezes por companhia os Verdes da casta loureiro. O belo capão assado no forno de Freamunde vai tão bem com um avesso ou mesmo um azal. Vinhos destas castas acompanham também a vitela assada no forno de Fafe. E, lá mesmo em cima, com que é que se acompanha o cordeiro de Monção e o cabritinho de Melgaço, assados no forno? Com a excelência do alvarinho, pois claro. E isto acontece durante todo o ano.

É, pois, tempo de abandonar de vez essa ideia de que os brancos são só para consumir no Verão. É tempo de experimentar bebê-los durante todo o ano, a acompanhar petiscos e pratos que normalmente só acompanharíamos com tinto. As surpresas serão muitas e o prazer será redobrado.

Como sempre, o meu bacalhau e o meu polvo da noite de Natal terão a companhia acertada de alguns Vinhos Verdes… sem gás.

Uma nota do autor

Sou viciado em música, que me acompanha de manhã à noite, sempre. Por isso, habituei-me a ligar a música e as sensações que me transmite, a outra sensações, aromáticas e de paladar. O vinho, outra das minhas paixões, é desde há muitos anos, companhia inseparável das minhas músicas. Transmite também o estado de espírito do momento em que o provo e em que ouço música. Ligar os dois é também um desafio que me provoca, me mantém atento e me dá imenso prazer.

28 Brancos de Inverno Loureiro Reserva 2022

Adega Cooperativa de Ponte de Lima Delicado no nariz, muito suave. Na boca é intenso, com boa acidez a fazer ligação com as notas citrinas. Uma grande amplitude de harmonizações, com destaque para peixe grelhado. Música: Ana Moura Quinta de Azevedo Torre Grande Escolha 2022

Sogrape Algo exótico, aromas muito delicados, sedoso, levemente amanteigado. Na boca apresenta-se gordo, intenso, mas sempre com a acidez bem presente, leves notas vegetais muito agradáveis. Levemente citrino a deixar óptimo final de boca. Para acompanhar sargo assado no forno. Música: Concerto n.º 1, Tchaikovsky Quinta do Tamariz Grande Reserva 2017

Quinta do Tamariz Deliciosamente evoluído, grande elegância aromática. Na boca é intenso, complexo, bela estrutura a revelar a idade, ainda com muito boa acidez e final muito longo. Para fazer companhia a queijo curado. Música: Consolations, Franz Liszt Gentilis Estagiado em Barrica 2022

AJTS Vinhos Grande trabalho de barrica, com notas secas a levemente frutadas no nariz. Na boca apresenta-se elegante, a fruta bem ligada com a acidez, um vinho ecléctico. Liga bem com lombo de porco bísaro assado no forno com castanhas. Música: algo ritmado dos Dire Straits Quinta das Pirâmides Premium 2019

Quinta das Pirâmides Belo nariz, algo exótico, levemente evoluído. Na boca mantém a sensação de evolução, muito agradável. Pequenos apontamentos de frutos secos, acidez intensa a fazer um bom equilíbrio e a deixar fim de boca longo. Liga bem com um bacalhau à espanhola levemente apimentado Música: algo delicado de Chopin Cazas Novas Avesso Origem 2022

Cazas Novas No nariz sobressai a fruta branca, muito delicado. Na boca é suave, seco, estruturado, bem balanceado entre fruta e acidez. Acompanha naco de vitela grelhado com puré de batata. Música: Harmony, Elton John Paço Velho Loureiro Premium 2023

Paço Velho Apresenta boa fruta no nariz, elegante e delicado. Contido na boca, notas intensas de citrinos e alguma fruta, com acidez equilibrada. Um vinho jovem que já se bebe muito bem, para acompanhar strogonoff de vitela. Música: algo de GNR Rascunho Alvarinho 2021

Quinta de Santiago A idade só lhe fez bem. Sedoso no nariz, ligeiramente frutado. Na boca apresenta-se complexo, com curiosas notas de mel e fruta branca, sempre a subir e a dar imenso prazer. Um vinho com ritmo. Para fazer companhia a um arroz de lavagante. Música: Dancing In The Dark, Bruce Springsteen Obra Completa Alvarinho Grande Reserva 2022

Adega Molares A casta bem presente no nariz, com suavidade e alguma complexidade. Na boca apresenta notas de fruta madura, leve baunilha e muito boa acidez. Para acompanhar um linguado da pedra assado no forno com béchamel de camarão da costa. Música: algo de Bach Único 360 Private Collection 2018

Quinta da Lixa A idade já trouxe leves notas de querosene no nariz, frutos secos, muita elegância. Na boca é complexo, boa estrutura, gordo, com final muito longo. Acompanha bem uma massada de garoupa. Música: Fragile, Sting Avesso Reserva 2022

Covela A casta a dar todo o seu potencial no nariz, fruta, frescura, equilíbrio. Na boca é austero, intenso, com acidez e frescura, seco, um vinho audacioso. Liga bem com salmão fumado com alcaparras e limão. Música: algo com “frescura” de Vivaldi Insubmisso Loureiro - 2022

Casa de Penelas Nariz suave, delicado, levemente frutado. Na boca apresenta-se com belas notas cítricas, fruta branca de caroço, óptima acidez a equilibrar o conjunto. Um vinho que se bebe bem na companhia de carapauzinhos fritos com arroz de grelos. Música: algo de Tim Maia Loureiro Reserva 2023

Quinta da Pegadinha Muito fresco, alguma fruta de caroço, levemente floral. Boa entrada de boca, bastante frutado, acidez intensa, muito elegante. Um vinho diferente que se bebe bem na companhia de filetes de polvo com arroz do mesmo. Música: Serenata Rap, Jovanotti Patriam Alvarinho

Quintas de Melgaço A conjugação das colheitas de 2017, 2018, 2019 e 2020 fez um vinho cheio de complexidade e estrutura, nariz envolvente e delicado. A elegância é uma constante, balanço entre fruta e acidez, a casta bem presente. Um vinho requintado e completo. Para acompanhar cabrito assado no forno com arroz de forno. Música: a ópera Nabucco, Verdi Barrica 2019

Quinta Pousada de Fora Leves notas de evolução no nariz, com grande elegância. Na boca nota-se aquele toque ligeiro de querosene, muito agradável, intenso e com bela acidez, final muito longo. Para acompanhar rosbife muito mal passado e couve-flor gratinada. Música: 2.ª Valsa, Shostakovich Afluente Alvarinho 2023

Constantino Ramos Ainda jovem e cheio de força. Muita frescura e ligeiras notas de madeira bem integrada, na boca revela óptima estrutura, seco e com muito boa acidez, complexo e desafiante. Um grande alvarinho a pedir tempo de garrafa, para apreciar com bacalhau assado no forno com muito azeite. Música: With or Without You, U2 Reserva de Sócios Loureiro 2018

Barcos Wines Um loureiro suave, bem equilibrado, com ligeiro floral. Na boca ganha volume e intensidade, fruta muito elegante e acidez segura, com final muito longo. Vai bem com uma lampreia à bordalesa. Música: Sailing, Rod Stewart Alvarinho Estagiado em Barrica 2023

Sociedade de Vinhos Borges Notas vegetais no nariz, muita frescura e algo floral. Na boca domina a elegância, notas de fruta tropical e alguma fruta branca de caroço. Acidez bem presente e final longo e saboroso. Para apreciar com uma vitela à jardineira. Música: o Tiny Desk Concert de Chucho Valdez Pequenos Rebentos Loureiro Vinhas Velhas 2022

Márcio Lopes Muito suave, mesmo aveludado no nariz. Intenso na boca, óptima acidez, quase vibrante, fruta madura e grande final. Para acompanhar filetes de peixe-galo com açorda das suas ovas. Música: El Barrio, Los Hombres Calientes Via Latina Grande Reserva 2018

Vercoope Alguma evolução no nariz, sedoso e seguro. Na boca apresenta leves notas de querosene a transmitir a evolução. Seco, com boa estrutura e acidez intensa. Para acompanhar umas costeletas de cordeiro panadas. Música: algo de Cesária Évora Solos de Xisto Alvarinho 2023

Aveleda Notas de mineralidade intensa, associada a alguma fruta. Na boca tem grande elegância, alguma complexidade e muita frescura. Acidez excelente que completa o conjunto. Um vinho moderno que vai evoluir em garrafa. Acompanha bacalhau cozido com todos, bem regado de azeite. Música: Les Trois Gymnopedies, Eric Satie Encosta do Grandinho Alvarinho 2021

TopAluguer Elegante e levemente frutado no nariz. Cheio na boca, encorpado, com leves notas vegetais, seco e com boa acidez. Para acompanhar umas lulas estufadas com arroz branco. Música: algo de Assol Garcia Avesso Reserva 2020

Sociedade Agrícola Casa de Vilacetinho Apresenta-se delicado e suave no nariz. Na boca tem notas de fruta branca e de citrino, acidez intensa bem equilibrada e alguma frescura. Para acompanhar uns filetes de pescada com arroz de ervilhas. Música: algo divertido de Xande de Pilares Avesso Escolha 2022

Casa de Vila Pouca É um vinho simples, cheio de frescura. Muito suave no nariz, com leve fruta verde. Na boca mantém a suavidade, é aveludado, com notas de citrinos, muito equilibrado. Para apreciar com amêijoas à Bulhão Pato. Música: Pensamentos, Simone Quinta de Santa Teresa Avesso 2023 A&D Wines Quase envergonhado no nariz, muito suave. Na boca é intenso, com boa estrutura, complexo, com notas de fruta madura. Final longo e saboroso. Para apreciar com anho assado no forno e arroz de açafrão. Música: I Shot the Sheriff, Eric Clapton Quinta de Carapeços Reserva 2022 Quinta de Carapeços Apresenta fruta ligeira no nariz e notas de plantas do campo. Na boca é elegante, com boas notas de fruta madura e óptima acidez, cheio de frescura. Um vinho intenso com belo final. Para apreciar com uma massada de garoupa. Música: I’ll Play the Blues For You, Daniel Castro Casa da Tojeira Reserva 2020

Casa da Tojeira Apresenta-se suave no nariz, com alguma fruta madura. Na boca tem estrutura, elegância, muita frescura e equilíbrio com a acidez. Vai aguentar muitos anos na garrafa. Vai bem com galinha de fricassé. Música: I Wanna Be Around, Tony Bennett Familly Collection N.º2

Quinta da Raza Três castas para um vinho com aromas diversos de fruta cheio de elegância e frescura. Na boca ganha complexidade mantendo a elegância, com acidez intensa, estrutura, profundidade e grande final. Para durar ainda alguns anos. E acompanhar um rodovalho assado no forno. Música: algo de João Gilberto

Este artigo foi publicado na edição n.º 14 da revista Singular.

