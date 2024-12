Harmonização: Pratos de peixe que aquecem a alma e vinhos que os fazem brilhar

Certas espécies estão no seu melhor no Inverno. As águas estão frias, os peixes nadam menos e acumulam gordura. Pegámos em alguns deles em preparações de conforto, e juntámos vinhos a condizer.

Do mar para a mesa nos dias frios, o peixe também aquece a alma. É no Inverno que certos peixes se apresentam no seu melhor. As águas estão frias, os peixes nadam menos e, com isso, acumulam mais gordura, dizem os chefs. Além disso, acrescentam, uma dieta em mariscos e algas motiva mais gosto a mar. Revisitamos de seguida pratos de aconchego que têm por base alguns desses peixes de época. E deixamos pontos de ligação com Vinhos Verdes que lhes fazem justiça.

Arroz de tamboril

É difícil encontrar outro prato de peixe tão eficaz a aquecer-nos no Inverno como um arroz de tamboril. Poucos nos dão aquele substancioso que nos conforta e satisfaz. Por ser capaz de manter a forma, a firmeza, sem se desfazer em cozeduras mais prolongadas, o tamboril é um candidato natural a uma boa arrozada de peixe.

Ao generoso caldo que absorve a consistência do arroz, o tamboril junta os sabores a mar das suas carnes. Sabor de mar que ainda pode ser reforçado com mariscos. As ervas e temperos dão os detalhes finais a esta obra gastronómica.

Assim, à mesa, é com tudo isto que o vinho terá de lidar. Apesar de ser um prato de peixe e pensando no vinho, a atenção deve focar-se na estrutura e consistência do prato.

O arroz de tamboril é uma preparação cremosa que pede um vinho com largura e uma certa corpulência. Vinhos brancos com alguma estrutura, possivelmente fermentados em barrica, ou espumantes são um bom ponto de partida. É inevitável ter bom nível de acidez para manter o paladar animado, e frescura cítrica ou herbácea que sintonize com os aromáticos. Para concluir, procurar aqueles vinhos de boa mineralidade que atendam aos sabores do peixe e dos eventuais mariscos.

Quinta da Rabiana Arinto Espumante 2021

Quinta da Rabiana Prato e espumante propiciam encontro feliz entre frescura e profundidade. O estágio do espumante em garrafa adiciona complexidade, combina com a textura cremosa do arroz e apela à frescura do peixe. By Élio Lara Alvarinho dos Seixos 2021

By Élio Lara A textura firme do tamboril, o arroz e o caldo rico, cheio de sabores do mar, encontra na frescura, na estrutura e na mineralidade deste vinho uma parceria reconfortante. Conforto e vivacidade. Quinta de Linhares Reserva Avesso 2020

Quinta de Linhares A fruta madura e a subtil madeira dão a profundidade e a untuosidade que envolvem os sabores do tamboril. A acidez impecável equilibra a cremosidade do arroz. No final, é uma ligação feliz de contrastes e sinergias.

Foto Com filetes de pescada e arroz de berbigão, acidez e mineralidade são obrigatórios no vinho. A primeira para manter a frescura do paladar e promover um jogo de crocantes e estaladiços. A mineralidade visa a aliança com a salinidade. Adriano Miranda/Arquivo Público

Filetes de pescada com arroz de berbigão

Pescada será dos peixes mais versáteis em culinária. Seguramente um dos que têm maior presença à mesa dos portugueses. O sabor delicado, o baixo teor de gordura, a textura macia e firme, tudo são atributos reconhecidos e motivações para uma escolha frequente.

Os filetes são um dos cortes mais requintados. Geralmente preparados de forma delicada, depois de temperados, podem ser panados com ovo e pão ralado e fritos, ou simplesmente grelhados, ou salteados.

O arroz é feito com um caldo aromático e no final, ou quase no final, entra o berbigão. Não esquecer nem menosprezar os coentros ou a salsa como toque final de frescura aromática. Tudo combinado resulta num carrossel de texturas, consistências e técnicas culinárias.

Para competir com o prato deve-se evitar vinho demasiado pesado ou demasiado opulento para não ofuscar a delicadeza da pescada e a frescura do berbigão. Já o arroz exige um pouco de corpo ao vinho, mas algo que fique ali a meio caminho, seja branco, rosé, tinto ou espumante.

Acidez e mineralidade são obrigatórios. A primeira para manter a frescura do paladar e promover um jogo de crocantes e estaladiços com o bago do arroz e do polme que envolve o peixe. A mineralidade, lá está, visa a aliança com a salinidade do peixe e dos mariscos.

Flor de Linho Avesso 2022

Três Rostos O perfil de fruta branca, de cítricos e o corpo moderado do vinho harmonizam perfeitamente com a suavidade da pescada, enquanto frescura e mineralidade têm interlocutor nos sabores do arroz e dos berbigões. Vale do Tâmega Alvarinho Trajadura 2021

Quinta de Soutelos O prato pede frescura e mais leveza do que opulência. A isso, o vinho responde com mestria. Combina a mineralidade com a elegância e ambas ecoam os sabores delicados do peixe e respeitam a frescura marinha do berbigão. Solar da Pena Padeiro 2022

Solar da Pena Prato e vinho seduzem pela ligação de frescura, textura e sabor. A fruta vermelha fresca e acidez delicada do vinho complementam a leveza do peixe e puxam o sabor salino do berbigão. O jogo de texturas, esse, é delicioso.

Foto A doçura da batata-doce e a consistência do polvo pedem vinhos frutados de boa maturação. Maria João Gala/Arquivo Público

Polvo assado com batata-doce

O polvo assado com batata-doce é um prato de um certo conforto que combina sabores intensos e profundos. Quando bem preparado – ou seja, macio, mas firme –, o polvo, ao ser grelhado, assado ou salteado, ganha uma camada de caramelizado que lhe intensifica o sabor. Já a batata-doce assada traz uma textura cremosa e um sabor naturalmente doce. Juntos, formam um prato rico e suculento num diálogo entre a doçura das batatas e o “salgado” próprio do polvo.

Se a base deste prato é o conforto e a capacidade de saciar, esses são os sentimentos que devem guiar a escolha de vinho para uma harmonização bem-sucedida.

Uma estrutura mais substancial e corpo moderado a elevado do vinho são os princípios de base, quer se trate de vinho branco, rosé ou espumante. No tinto, queremos alguma substância, sim, mas deve prevalecer a maciez. Evitar os de taninos mais aguerridos ou duros.

A doçura da batata-doce e a consistência do polvo pedem vinhos frutados de boa maturação. O que não pode faltar é a necessária frescura ácida que afasta qualquer sensação de peso ou aborrecimento. Além disso, é decisivo articular os aromas do prato com os do vinho. Por exemplo, nuances tostadas ou amadeiradas do vinho evocam os sabores caramelizados da confecção. Por último, garantir o mesmo nível de persistência. Uma coisa leva à outra e é só aproveitar.

Casa de Vila Pouca Vinhão Grande Escolha 2022

Casa de Vila Pouca O seu bom porte, com vibrante acidez e notas de amoras e mirtilos, equilibra a doçura da batata e abraça o sabor do polvo. A persistência resiste ao caramelizado do prato, à suavidade da batata e aos temperos. Terroir Velho Mundo Rosé 2021

Casa Santa Eulália Este rosé, com a sua frescura de frutos vermelhos e nuances de especiarias, encaixa perfeitamente com o sabor profundo do polvo. A boa estrutura e a riqueza frutada enfrentam sem receio o adocicado natural da batata-doce. Alvarinho by Carlos Lucas 2018

Magnum Vinhos A estrutura e a notória riqueza aromática do vinho, conferida pela maturidade, encontram no prato um interlocutor ao seu nível. A mineralidade realça o sabor do polvo e a acidez e o volume equilibram a doçura suave e o caramelizado da batata-doce.

Foto A sopa de cação pede vinhos de uma certa leveza, texturados, com acidez viva e boa presença aromática, que ecoem os sabores como cítricos, tropicais e ervas aromáticas. The Healthy Sins Studio

Sopa de cação

A sopa de cação é um prato emblemático da cozinha alentejana, que sobressai pela sua simplicidade sem abdicar do sabor. Esta receita, feita com cação, pão e ervas aromáticas como coentros ou poejo, é um exemplo da necessidade que aguçou o engenho e puxou a criatividade das gentes. De tal maneira que souberam transformar um peixe de sabor peculiar numa iguaria muito apreciada.

O cação, de carne branca e firme, é inicialmente marinado em vinagre para amaciar as espinhas e reduzir o peculiar sabor. Depois de limpo e cortado em postas, o peixe cozinha num caldo aromático, enriquecido pelas ervas aromáticas típicas da região. No final, a sopa é servida sobre fatias de pão caseiro, torrado ou embebido no caldo, que absorve os sabores.

O prato pede vinhos de uma certa leveza, texturados, com acidez viva e boa presença aromática, que ecoem os sabores da iguaria, como cítricos, tropicais e ervas aromáticas. Apontamentos a mineral ou de maresia são bem-vindos, sinalizando a ligação ao sabor do peixe.

Vinhos brancos de corpo moderado, espumantes em geral e rosados de meio corpo e de persistência notória devem ser as primeiras opções a vir à cabeça. Um toque de madeira não trará mal ao mundo, se mais discreta do que protagonista.

Espumante Molares Bruto

Adega Molares A leveza e a elegância do espumante, apoiadas na acidez vibrante e na textura festiva da bolha, avivam a cremosidade do caldo. Já as notas cítricas e minerais do espumante apuram o sabor suave e delicado do peixe. Portal das Hortas Avesso e Arinto

Casa das Hortas O avesso, de estrutura equilibrada e frutado, traz um toque de elegância que se liga à delicadeza da pescada. Já o arinto, de acidez vibrante e perfil mineral, cria um contraste refrescante com o arroz e o berbigão. Marquês de Lara Rosé 2022

Casa de Vila Nova A harmonização deste rosé com a sopa de cação é uma combinação que exalta a frescura e o equilíbrio entre sabores. As notas delicadas das frutas vermelhas aliam-se e reforçam o perfumado das ervas aromáticas da iguaria.

Este artigo foi publicado na edição n.º 14 da revista Singular.

