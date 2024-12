Rui Borges e a hipótese Sporting: “Tenho contrato com o Vitória”

No final do jogo desta segunda-feira entre o Vitória de Guimarães e o Nacional, que os vitorianos empataram a dois golos (com o último golo dos nacionalistas a surgir já no período de compensação) Rui Borges foi questionado sobre a hipótese de rumar ao comando técnico do Sporting. Mas o treinador não foi conclusivo.

Se por um lado o ainda treinador dos vimaranenses respondeu que a sua cabeça "está no Vitória" e que tem contrato até 2026, por outro lado também foi dizendo que "as coisas quando tiverem que acontecer, acontecem".

E Rui Borges finalizou com uma declaração de entrega aos seus atletas: "Não abandono ninguém. Tenho contrato com o Vitória e não faz sentido falar destas coisas."