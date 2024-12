Federação Italiana instaura processo contra adeptos que festejaram golo com saudação fascista

Golo que suscitou festejo foi marcado por Romano Floriani Mussolini, bisneto de Benito Mussolini. Dezenas de adeptos do Juve Stabia, celebraram o golo com gritos e saudação fascista.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) instaurou esta segunda-feira um procedimento disciplinar aos adeptos do clube Juve Stabia que festejaram um golo da equipa da Serie B, no domingo, com saudações fascistas.

O golo que suscitou tal festejo foi marcado por Romano Floriani Mussolini, bisneto de Benito Mussolini, um político italiano que liderou o Partido Nacional Fascista e que foi uma das figuras-chave na criação do fascismo, tendo governado a Itália como primeiro-ministro de 1922 até à sua queda e morte por enforcamento em Julho de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial.

“O Ministério Público enviará um relatório sobre o sucedido, acompanhado de documentos em vídeo, ao juiz desportivo da Liga Série B para que este tome uma decisão”, informou a FIGC em nota enviada à agência noticiosa AFP.

O jogo em causa contava para a 18. ª jornada da Serie B e opunha o Juve Stabia ao Cesena, e foi decidido por um golo de Romano Floriani Mussolini, aos 21 minutos, o seu primeiro com a camisola do Juve Stabia.

Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, dezenas de adeptos do clube da localidade de Castellammare di Stabia, perto de Nápoles, incentivados pelo locutor do estádio, celebraram o golo com gritos por Mussolini e com a saudação fascista, de braço estendido apontado para o horizonte.

Já Floriani Mussolini celebrou o golo, o seu primeiro como profissional, colocando o dedo indicador na boca, gesto frequentemente utilizado pelos futebolistas para silenciar os seus detractores.

O jovem defesa, de 21 anos, formado na Lazio, que o emprestou no último Verão à Juve Stabia, depois de uma época 2023/24 passada no terceiro escalão, joga na posição de lateral direito, tem estampado na camisola um F, seguido de Mussolini, e tem disputado todos os jogos pela sua equipa, que ocupa actualmente o quarto lugar da Série B.

Em entrevista ao conceituado jornal desportivo Gazzetta dello Sport, no mês passado, expressou a sua ambição de jogar na Serie A e vestir a camisola da selecção italiana. “O que posso fazer? O que importa é o que faço em campo. Foi uma figura muito importante para Itália, mas estamos agora em 2024 e o mundo mudou”, afirmou Floriani Mussolini, cuja mãe, Alessandra, antiga deputada italiana e europeia, é neta de Benito Mussolini.