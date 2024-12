A corda que segurava João Pereira ao Sporting partiu-se

As más exibições, os piores resultados e a contestação da maioria dos adeptos tornou insustentável a continuidade do treinador que substituiu Ruben Amorim como técnico principal do Sporting.

Foi curta a permanência daquele a quem Frederico Varandas, presidente do Sporting, vaticinou, no momento da apresentação como substituto de Ruben Amorim, que “dentro de quatro ou cinco anos” estaria a treinar “num dos clubes mais poderosos da Europa”. Se assim for, não será pelo trabalho que realizou no Sporting.

Segundo o que o PÚBLICO conseguiu apurar junto de fonte próxima do futebol “leonino”, ainda decorrem negociações para finalizar a contratação do novo treinador sportinguista que, de acordo com a imprensa desportiva, deverá ser Rui Borges.

O actual técnico do Vitória de Guimarães está a realizar uma excelente temporada na “cidade berço” e, à hora em que o seu nome era apontado como futuro treinador sportinguista, estava prestes a começar um jogo para a I Liga, entre o Vitória e o Nacional.

Certo é que os responsáveis do Sporting têm alguma urgência na resolução do caso dado que dia 29 de Dezembro os “leões” recebem o Benfica, em jogo a contar para o campeonato.

Bastaram oito jogos – onde conseguiu apenas três vitórias (uma delas após prolongamento e outra frente a um adversário do quarto escalão), um empate e quatro derrotas – para João Pereira perder primeiro a confiança dos adeptos e, por fim, da direcção “leonina”.