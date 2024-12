Benfica vence o Estoril e passa o Natal na liderança

O Benfica começou a época a andar para trás. Uma derrota em Famalicão logo na primeira jornada atrasou os “encarnados” na corrida pelo primeiro lugar e, duas semanas depois, atrasaram-se ainda mais com dois pontos perdidos em Moreira de Cónegos e o fim da era Roger Schmidt e dos seus equívocos. Regressou Bruno Lage e, ao penúltimo jogo de 2024, o Benfica chegou finalmente à liderança, triunfando por 3-0 na Luz sobre o Estoril. Um golo de Pavlidis e outros dois de Amdouni bastaram para a “águia” se isolar no primeiro lugar pela primeira vez na época - chegou aos 38 pontos, mais dois que FC Porto e Sporting - e será nesta condição que irá chegar ao derby com o Sporting no próximo domingo.

A recuperação benfiquista nem sempre foi feita com exibições espectaculares ou goleadas convincentes todas as semanas. Foi construída, sobretudo, com uma regularidade de resultados impressionantes. Em 11 jogos com Lage, o Benfica ganhou dez e empatou um, 34 pontos em 35 possíveis, aproveitando da melhor maneira a crise de identidade do Sporting, que perdeu oito pontos em 12 desde que mudou de treinador (e, entretanto, prepara-se para mudar outra vez).

O triunfo frente aos “canarinhos” enquadra-se na categoria das vitórias pouco vistosas. E isso também foi “culpa” de um Estoril que estava bem preparado para jogar na Luz. Foi, aliás, a equipa orientada por Ian Cathro que criou as primeiras oportunidades do jogo, aproveitando bem as transições falhadas do Benfica. Logo aos 2’, depois de uma perda de bola dos “encarnados” no meio-campo, João Carvalho teve tempo e espaço para rematar e obrigou Trubin a uma excelente defesa.

O Benfica respondeu aos 17’, com uma bola ao poste de Pavlidis, após pontapé de canto e um primeiro desvio de Arturkoglu. Mas o Estoril teimava em não se encolher e teve duas excelentes oportunidades de inaugurar o marcador, com Alejandro Marqués a atirar ao lado após bela iniciativa de Fabrício pela esquerda aos 18’. Pouco depois, aos 26’, foi Wagner Pina com o remate fraco e sem direcção já dentro da área “encarnada”.

O Estoril podia ser atrevido no ataque, mas era pouco fiável na defesa. E isso ficou bem à vista no lance do primeiro golo do Benfica aos 28’. Vinícius teve um alívio disparatado e Di María ficou com a bola. O argentino viu bem a chegada de Pavlidis, passou-lhe a bola e o grego atirou cruzado e rasteiro, sem grandes hipóteses para o guardião Robles.

O jogo estava desbloqueado para os “encarnados”, mas ainda tiveram de sofrer mais um susto antes de chegarem à tranquilidade. No terceiro minuto da segunda parte, o rapidíssimo Fabrício ganhou a frente a Tomás Araújo e caiu dentro da área. O árbitro António Nobre assinalou de imediato penálti, mas foi aconselhado pelo VAR a ir ver as imagens – depois de ver a queda de vários ângulos, cancelou o penálti e deu bola ao solo.

Foi a última grande preocupação do Benfica no jogo. Os restantes 40 e poucos minutos foram de navegação tranquila e com mais dois golos para a contabilidade do jogo. Aconteceu aos 73’, numa jogada que teve vários protagonistas: passe longo de Kokçu, recepção de Di María, combinação com Amdouni e um primeiro remate de Arturkoglu que Robles defendeu, mas o avançado suíço ainda andava por aí e fez o 2-0.

Este já era um resultado mais fácil de gerir e o suficiente para a Luz começar a saborear o primeiro lugar. E ainda deu para Amdouni bisar, com um bom golpe de cabeça após cantos aos 94'. Depois dos tempos turbulentos, a bonança chegou a tempo do Natal, tudo o que o seu rival do outro lado da Segunda Circular deixou de ter no último mês.