Terça e quarta na TV: Barbie, Maverick e muita animação para o Natal

CINEMA

O Amor Acontece

SIC, terça, 00h30

Estamos em Londres, o Natal aproxima-se e oito casais lidam com o amor. Está dado o mote para a comédia romântica de Richard Curtis, com Hugh Grant, Emma Thompson, Laura Linney, Liam Neeson, Rowan Atkinson e Lúcia Moniz no elenco.

Barbie

TVCine Top, quarta, 21h30

Filme-sensação do ano passado. Margot Robbie e Ryan Gosling são Barbie e Ken neste misto de sátira, anúncio e manifesto feminista realizado por Greta Gerwig.

Podia Ter Esperado por Agosto

SIC, quarta, 21h35

Comédia portuguesa deste ano, com César Mourão a estrear-se na realização. É a história de um rapaz da aldeia apaixonado por uma moça de Lisboa e com um plano para a conquistar.

Top Gun: Maverick

TVI, quarta, 23h15

Este blockbuster de 2022, realizado por Joseph Kosinski, segundo um argumento de Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, é a sequela de Top Gun: Ases Indomáveis (1986), de Tony Scott. Tom Cruise e Val Kilmer assumem as personagens originais: o primeiro é Pete “Maverick” Mitchell, piloto tão brilhante quanto insubordinado; o segundo é o amigo que já foi rival Tom “Iceman” Kazansky. Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris e Lewis Pullman juntam-se ao elenco.

SÉRIES

Tom Jones

RTP2, terça, 22h32

Não, não se trata do cantor galês de voz portentosa. O personagem titular desta minissérie de época é um rapaz de origens humildes que cresceu sob a alçada de um homem rico. Agora um jovem adulto, lida com os (des)amores próprios da idade. Com um toque de comédia, Tom Jones faz uma releitura do romance de Henry Fielding, publicado em 1749, e conta com Solly McLeod, James Fleet e Sophie Wilde nos papéis principais. Para ver até sexta.

Os Simpsons

Star Comedy, quarta, 12h42

Presente de Natal da família amarela desenhada por Matt Groening: uma maratona com os seis primeiros episódios da nova 36.ª temporada.

DOCUMENTÁRIO

O Primeiro Natal da Rena Bebé

RTP2, terça, 21h42

Ternura e espírito natalício em abundância, num documentário de Justin Purefoy sobre jovens renas que estão a ser preparadas por uma comunidade de pastores/criadores das Terras Altas da Escócia para o seu primeiro Natal – entre elas, uma cria órfã.

CIRCO

Circo de Natal

RTP1, terça, 21h16

As caras da estação pública juntam-se a acrobatas, músicos e outros artistas. Não é a única tenda da quadra: ainda na véspera de Natal, a SIC emite o 46.º Festival Internacional do Circo de Monte-Carlo, às 21h35. Dia 25, há Circo Délire na RTP1, às 11h30, onde também passa o 30.º Festival Internacional do Circo de Massy, às 16h30, sem esquecer o Circo do Coliseu do Porto (2023) na RTP2, às 22h55.

INFANTIL

O Pequeno Stuart Little

Hollywood, terça, 12h02

O senhor e a senhora Little prometeram ao filho George que lhe dariam um irmão mais novo. Mas o que lhe trazem, em vez de um menino, é um rato chamado Stuart. Quarta-feira, por esta hora, passa a sequela.

As Aventuras de Ladybug em Xangai, a Lenda da Ladydragão

RTP2, terça, 12h10

A heroína-joaninha de Paris salta da série animada para um filme passado na cidade chinesa de Xangai.

Mínimos 2: A Ascensão de Gru

SIC, quarta, 14h05

Em 2022, os pequenos e incontáveis seres amarelos, tresloucados, divertidos e obcecados por vilanias regressaram ao cinema para contarem como desenvolveram a relação com o amo-vilão das suas vidas, quando ainda era um rapazinho mas já tinha tudo para se tornar o megalómano e maldisposto malfeitor.

Mr. Link

RTP2, quarta, 17h48

Comédia de animação de Chris Butler. É a história de um explorador inglês que descobre um ser lendário. É adorável, solitário, inteligente, enorme e peludo. E só tem um objectivo em mente: reencontrar-se com os primos distantes que vivem no mítico vale de Shangri-La.