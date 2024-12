Quinta na TV: de volta a Squid Game, em duelos com O Tigre e o Dragão

Também é dia de embarcar em Viagens 3.0 com Abrunhosa, reencontrar Perry Mason em tribunal e entrar com Bill Gates n’A Grande Batalha das Sanitas.

CINEMA

Hanna

AXN, 22h

Hanna (Saoirse Ronan), de 16 anos, cresceu com o pai, Erik Heller (Eric Bana), no alheamento de uma floresta finlandesa. Antigo espião da CIA, Heller treina-a desde os dois anos para ser uma assassina de elite. A páginas tantas, ela deixa-se capturar pela agência, mas acaba por fugir. No seu encalço segue a implacável Marissa Wiegler (Cate Blanchett), cujo único objectivo é capturá-la e eliminar o seu pai.

A trama adensa-se quando a rapariga percebe que a sua força e resistência excepcionais são mais do que treino intensivo e que o que está em causa pode ser algo muito mais complexo do que ela alguma vez poderia suspeitar... Realizado por Joe Wright (Orgulho e Preconceito, Expiação, O Solista), Hanna baseia-se na história original de Seth Lochhead, que assina o argumento em parceria com o inglês David Farr.

O Tigre e o Dragão

AMC, 22h03

Numa China imaginária, o desaparecimento de uma espada lendária leva dois peritos em artes marciais a confrontarem-se com um perigoso assassino e com a sua protegida.

Está dado o mote para o épico realizado por Ang Lee, que adiciona à acção uma componente dramática e sentimental que lhe confere a aura de fábula sumptuosa, num mundo quase onírico onde nem a lei da gravidade parece pesar. As cenas de duelo foram preparadas por Yuen Woping, o mesmo encenador do kung-fu virtual de Matrix. Estreado em 2000, o filme arrecadou, entre muitos outros galardões, quatro dos dez Óscares para que foi nomeado.

SÉRIES

Squid Game

Netflix, streaming

Um dos maiores fenómenos de 2021 foi este thriller de sobrevivência sul-coreano, engendrado por Hwang Dong-hyuk, em que as pessoas entravam num jogo desumano e sangrento por dinheiro.

Depois de ter conquistado milhões de fãs mundo fora, de se ter tornado matéria de pesadelos para muitos, de ter acumulado vários prémios – Emmys incluídos – e de até ter inspirado um concurso real (mas sem baixas), Squid Game regressa para a segunda temporada (e já se fala na terceira). Desta vez, a motivação está na vingança. Com consequências fatais, claro.

Perry Mason

RTP Memória, 21h45

Oportunidade para rever, desde o primeiro episódio, a série de tribunal que transpôs para a televisão, em 1957, os policiais de Erle Stanley Gardner. Cabe a Raymond Burr encarnar o fascinante advogado de defesa cujas capacidades investigativas e dedutivas permitem inocentar os seus clientes e encontrar os verdadeiros responsáveis pelos crimes.

DOCUMENTÁRIOS

Açores: Um Paraíso Verde no Oceano Atlântico

RTP2, 16h10

Claudius Gehr realiza este olhar sobre o arquipélago dos Açores. Das vertentes do Pico até ao cozido das Furnas, passando pelas paisagens verdejantes onde pastam vacas, se planta chá e se avistam plantas exóticas, as ilhas revelam-se como um paraíso a descobrir no meio do Atlântico, sobretudo para viajantes em busca de locais preservados de grandes movimentos turísticos.

A Grande Batalha das Sanitas

RTP2, 23h40

Embora toque a todos, não é assunto que tenha lá muito boa imprensa. Afinal, quem é quer falar de dejectos? Muita gente, na verdade. E gente no topo da pirâmide económica, política e tecnológica. Como Bill Gates, que investiu em reinventar a sanita, a pensar nos milhões de pessoas sem acesso a saneamento básico. Ou o Governo indiano, que mandou instalar milhões de latrinas em nome da saúde pública. Pelo mundo, há outras manifestações de uma revolução em curso. É sobre ela que se debruça o documentário realizado por Arnaud Robert em 2022.

MÚSICA

Pedro Abrunhosa - Viagens 3.0

RTP1, 22h06

Em 1994, saía Viagens, um álbum definidor para a música nacional. Trazia marcos como Não posso mais, Lua, É preciso ter calma ou Tudo o que eu te dou. Volvidos 30 anos, Pedro Abrunhosa retorna a esse disco, celebra-lhe o aniversário redondo e eleva-o a Viagens 3.0, um espectáculo que projecta as canções de outrora – e as histórias que as geraram – para novos planos.

Em Novembro passado, deu uma dose quíntupla destes concertos no seu Porto, na Super Bock Arena, onde esta gravação foi feita; depois desceu a Lisboa, para uma data à escala da Meo Arena. A digressão continua nos próximos meses.