Percebes: filme com sabor puro a mar e um retrato de resistência

Já deram por ele? Tem aparecido nas notícias. Como um crustáceo preso à rocha, assim Percebes, de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, está a ser indissociável desde Março deste ano dos festivais de cinema e dos prémios nacionais e internacionais: o Vistacurta de Viseu (melhor produção nacional) e o Cineeco de Seia (distinção de uma curta em língua portuguesa), prémios em Otawa, Bucareste, Melgaço, Vila do Conde (o escolhido do público) ou Annecy — o festival voltou a atribuir o seu prémio máximo a uma curta portuguesa de animação 18 anos depois de História Trágica com Final Feliz, de Regina Guimarães; ou ainda a participação na competição do Animafest de Zagreb.

