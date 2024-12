O primeiro serviço mundial de ondas internas do oceano é português

Nenhuma instituição de oceanografia disponibiliza hoje ao público um serviço de ondas internas do oceano. Ou seja, um serviço que informe, quase em tempo real, da ocorrência de ondas no interior do oceano por todo o planeta. Esta lacuna chegará ao fim em meados de 2025, quando o Air Centre – Centro Internacional de Investigação para o Atlântico, com sede nos Açores, passar a oferecer este serviço em estreia mundial. Para isso, lançou uma competição internacional que ajudasse a desenvolver um algoritmo para esse serviço – e quem a ganhou foi um cientista de dados da empresa tecnológica Nvidia, o brasileiro Gilberto Titericz Júnior.

