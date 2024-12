Entre sábado e a madrugada deste domingo morreram sete pessoas nas estradas

Entre sábado e a madrugada deste domingo há a registar pelo menos sete mortes nas estradas portuguesas, vítimas de acidentes de viação. Só na área de actuação da GNR foram contabilizadas seis vítimas. A morte mais recente, segundo a agência Lusa, ocorreu na madrugada deste domingo. Um homem de 28 anos morreu na sequência do despiste de um motociclo na A23, junto à saída do nó de Castelo Branco Sul, informou o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Beira Baixa.

O alerta para o acidente, que decorreu no quilómetro 112 da A23, no sentido norte-sul, foi dado às 04h45. No local estiveram dez operacionais e cinco viaturas, duas da Guarda Nacional Republicana (GNR), uma da GlobalVia, uma do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e uma dos Bombeiros de Castelo Branco.

Relativamente à sinistralidade rodoviária, num comunicado divulgado esta manhã, a GNR informou que, no dia 21 de Dezembro, no âmbito da Operação “Natal e Ano Novo 2024/2025”, os dados provisórios apontam para a ocorrência de 233 acidentes, dos quais resultaram cinco vítimas mortais, sete feridos graves e 78 feridos leves.

No que concerne aos acidentes que resultaram em cinco vítimas mortais, a GNR apresentou uma descrição dos sinistros. Um dos casos foi um despiste de um motociclo, que ocorreu no sábado, 21 de Dezembro, pelas 02h05, na Estrada Nacional 119, na localidade de Biscainho - Coruche, distrito de Santarém, resultando na morte do motociclista, um homem com 37 anos.

Também no sábado, mas às 10h45, ocorreu um atropelamento na Rua da Ponte Pereiro, na localidade de Pedroso – Vila Nova de Gaia, distrito de Porto, no qual foi interveniente um veículo ligeiro, tendo resultado na morte de uma mulher com 76 anos.

Uma colisão, pelas 13h12, na Estrada da Ponte Barão, na localidade de Boliqueime, distrito de Faro, envolvendo um motociclo e um velocípede, resultou numa vítima mortal, um jovem de 19 anos.

Uma colisão entre três veículos ligeiros entre três veículos no IP2, em Beja, pelas 14 horas, resultou na morte de um homem de 71 anos.

Em Leiria, pelas 17h58, na auto-estrada 19 (A 19), um homem de 50 anos foi atropelado quando foi colhido por um veículo ligeiro.

De acordo com a GNR, desde que esta operação arrancou, foram fiscalizados 10.476 condutores, dos quais 138 conduziam com excesso de álcool e, destes, 80 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 29 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Das 1555 contra-ordenações rodoviárias detectadas, destacam-se 591 por excesso de velocidade, 58 por condução sob efeito de álcool, 55 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 32 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 161 por falta de inspecção periódica obrigatória, 59 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Já na área da PSP, nas últimas 48 horas, e no decorrer da Operação Festas em Segurança 2024/2025, foram registados 328 acidentes, dos quais resultaram 134 feridos (três feridos graves e 131 feridos ligeiros) e uma vítima mortal, um homem que terá sido atropelado no sábado de manhã quando seguia de bicicleta em Lisboa.

A PSP detectou ainda 983 infracções à legislação rodoviária e efectuou 159 detenções em todo o território nacional. Segundo o comunicado desta força de segurança, 80 das detenções foram por crimes rodoviários, nomeadamente 60 por condução sob o efeito do álcool e 20 por falta de habilitação legal para conduzir. Foram detidos nove indivíduos por posse de arma proibida e 11 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 8198 doses individuais.

Foram ainda efectuadas 13 detenções por crimes contra a propriedade (furtos e roubos). Neste período temporal, a PSP destaca ainda a apreensão de 11 armas de fogo e quatro armas brancas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das nove detenções efectuadas por posse de armas proibidas.

No comunicado, a PSP sublinha que, nesta época festiva, com o objectivo da redução da sinistralidade rodoviária, vai incidir a sua operação em três vectores de actuação – prevenção, sensibilização e fiscalização.

Esta força de segurança apela “a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso e que não adoptem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades, designadamente condução em excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool, ou que sejam susceptíveis de causar distracções, como o uso do telemóvel durante a condução”.

A PSP apela ainda a que os condutores moderem a velocidade, especialmente em zonas de grande concentração de pessoas, como é o caso de zonas comerciais, e ainda na aproximação de passadeiras. “Aconselhamos também a todas as pessoas que pretendem efectuar longas viagens para se reunir com as suas famílias a planear as mesmas com antecedência, fazendo as devidas pausas durante o itinerário”, lê-se.

Já a GNR sublinha que irá continuar a priorizar a fiscalização às seguintes infracções: condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, utilização indevida do telemóvel, utilização correcta do cinto de segurança e do sistema de retenção, falta de inspecção periódica obrigatória, falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, incorrecta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direcção e de cedência de passagem.

“A GNR reafirma o seu compromisso de trabalhar para a segurança da população, sobretudo num período onde o convívio familiar e as tradições ganham ainda maior significado”, lê-se no comunicado desta força de segurança.