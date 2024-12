Morreu o militar que ficou ferido após incidente com arma de fogo na Academia Militar

O Exército informou esta manhã que morreu o soldado de 25 anos, que estava de serviço às instalações da Academia Militar, em Lisboa, e que ficou ferido na manhã sábado, após um incidente com uma arma de fogo.

"É com dor e enorme consternação que o Exército Português comunica o falecimento do Soldado Aloísio Baldé, que partiu de forma prematura e inesperada", pode ler-se num comunicado do Exército.

De acordo com o mesmo comunicado, “após incidente com arma de fogo e efectuada a estabilização pelo INEM, confirma-se o óbito no Hospital São José, ocorrido durante a madrugada”.

O Exército disse ainda que já accionou o apoio psicológico, direccionado à família, que vive em Lisboa, e restantes militares de serviço e que foi notificada a Polícia Judiciária Militar (PJM) e aberto um processo de averiguações, tendo em vista o apuramento das causas do sucedido.

Em declarações ao PÚBLICO, o porta-voz do Exército, tenente-coronel Hélder Parcelas, disse que apenas se sabe que o militar "foi encontrado sozinho e inanimado junto à arma de serviço, tendo sido chamado de imediato o INEM que iniciou as manobras de estabilização e o transportou para o hospital". “É prematuro tirar qualquer conclusão Não há elementos suficientes que permitam concluir o que se passou”, afirmou, sublinhando, que "o caso está entregue à PJM que fará as averiguações necessárias para apurar as circunstâncias do incidente".