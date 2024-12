O coração nas festas: como evitar a Síndrome do Coração de Feriado

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

O fim de ano traz consigo reuniões familiares, celebrações noturnas e viagens. Mas, infelizmente, também é um período de risco para a saúde cardiovascular. Estudos mostram um aumento significativo nos casos de ataques cardíacos durante as festas de Natal e ano-novo, um fenômeno chamado Holiday Heart Syndrome ou Síndrome do Coração de Feriado.

A Síndrome do Coração de Feriado descreve o aumento de problemas cardíacos, como infartos, durante os feriados de fim de ano. Estudos publicados nos Estados Unidos e Europa mostram que o risco de ataques cardíacos pode aumentar até 37% nessa época. O problema afeta, principalmente, pessoas com histórico de doenças cardiovasculares, mas há também casos em indivíduos sem diagnóstico prévio, cuja primeira manifestação ocorre na forma de um infarto.

Os principais fatores que contribuem para a Síndrome do Coração de Feriado incluem alterações na rotina do sono, consumo exagerado de alimentos e bebidas alcoólicas, emoções intensas, temperaturas baixas em algumas regiões do planeta e interrupção no uso de medicamentos. Esse conjunto de fatores sobrecarrega o coração, especialmente em pessoas com fatores de risco, como idade avançada, hipertensão, diabetes e colesterol alto.

Para reduzir os riscos, algumas medidas simples podem fazer toda a diferença:

> Mantenha os medicamentos em dia: Se você faz uso de medicamentos para controle de hipertensão, diabetes ou colesterol, garanta que eles estejam na sua rotina, mesmo durante viagens.

> Modere nos excessos alimentares: Aproveite os pratos e bebidas das festas com moderação. Que tal adotar a filosofia japonesa Hara Hachi Bu (comer até 80% da saciedade)? Mastigue lentamente, apreciando cada iguaria. Isso ajuda o cérebro a registrar a saciedade no momento certo.

> Controle o consumo de álcool: Além de aumentar o risco da Síndrome do Coração de Feriado, o álcool compromete o sono reparador, agrava o refluxo e, a longo prazo, é um fator de risco para câncer e demência.

> Priorize o descanso: Durma o suficiente e, se necessário, compense o cansaço com cochilos. O sono tem um enorme poder reparador no corpo.

> Gerencie o estresse: Alguns encontros de fim de ano podem ser emocionalmente desgastantes. Identifique possíveis situações de risco e busque manejá-las. Evitar certos temas, reduzir o tempo em eventos ou até mesmo declinar um convite pode fazer a diferença.

> Fique atento aos sinais: Dor ou pressão no peito, mal-estar inespecífico, falta de ar, suor excessivo, tontura e palpitações são sintomas que não devem ser ignorados. Na dúvida, procure ajuda médica.

Entretanto, a ação mais importante para evitar a Síndrome do Coração de Feriado é manter cuidados preventivos ao longo de todo o ano. A doença cardiovascular aterosclerótica, principal causa de ataques cardíacos, é de desenvolvimento lento, mas prevenível. Mudanças no estilo de vida e um arsenal comprovado de tratamentos podem reduzir drasticamente os riscos.

Cuide bem do seu coração hoje para celebrar muitas festas no futuro. Feliz Natal e um ótimo 2025!