Brasil se consolida como mercado estratégico para empresas de aviação portuguesas

A portuguesa EuroAtlantic sela parceria com a brasileira Azul para voos ligando Lisboa a Campinas. A TAP anuncia retomada da linha para Porto Alegre e bate 2 milhões de passageiros na rota com Brasil.

O Brasil se tornou um mercado promissor para as empresas aéreas internacionais, especialmente aquelas cujos voos partem de Portugal. Para reforçar as ligações, duas companhias (uma de cada lado do Atlântico) fecharam parceria para dar resposta ao aumento da procura durante as férias, e outra anunciou que vai retomar uma rota suspensa desde maio.

A portuguesa EuroAtlantic selou acordo com a brasileira Azul para operar linhas diretas entre o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. A parceria, ressalta a Azul em nota encaminhada ao PÚBLICO Brasil, faz parte da estratégia de atender a demanda, sobretudo, nos períodos de alta temporada.

"Para honrar o compromisso com nossos clientes e que eles possam chegar no destino final durante as férias de alta temporada, a companhia passa a oferecer parte dos seus voos regulares entre o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, até o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, em parceria com a EuroAtlantic Airways", afirma a companhia brasileira.

A Azul ressalta que, como o setor da aviação passa por um desafio de frota e suprimento da cadeia global — ou seja, faltam aviões para a ampliação do número de voos —, a opção está sendo por fechar parcerias, como é o caso da firmada com a EuroAtlantic, que tem na sua frota quatro Boeings 777.

Ao PÚBLICO Brasil, o órgão regulador brasileiro, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), ressalta que, segundo "a regulamentação vigente, ou seja, a Resolução n.º 692, de 21 de setembro de 2022, acordos de cooperação comercial não são submetidos à análise e aprovação prévia" pelas autoridades.

A Azul assinala, na mesma nota, que a EuroAtlantic Airways, com sede na Europa, "possui relação comercial com as principais companhias aéreas do mundo e vasta experiência no transporte de passageiros. Além disso, é reconhecida pela qualidade no fornecimento de serviços e confiabilidade do setor".

Porto Alegre na rota

Diante da concorrência maior no mercado da aviação para o Brasil, a TAP Air Portugal anunciou a retomada, a partir de 1.º de abril de 2025, dos voos entre Porto Alegre e Lisboa. As passagens para esse trecho, inclusive, já estão à venda. “Estamos muito felizes por anunciar o retorno das nossas operações em Porto Alegre. O Aeroporto Salgado Filho — que foi parcialmente destruído pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul neste ano — é um ponto estratégico para nós, e esta conexão representa um reforço na nossa conectividade entre o Brasil e a Europa”, diz o CEO da TAP, Luís Rodrigues.

Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, "a retomada do voo conectando Porto Alegre a Lisboa é um marco que simboliza não apenas a reconstrução do estado, mas, também, a confiança conquistada ao mostrar que o Rio Grande do Sul está preparado para se reconectar com o mundo".

Para o Andreea Pal, CEO da Fraport, empresa que administra do Aeroporto Salgado Filho, "o retorno da TAP e da rota entre Porto Alegre e Lisboa é mais um importante passo" para a revitalização do terminal. "Trabalhamos incansavelmente para devolver o aeroporto aos gaúchos, e a retomada de uma das rotas mais esperadas pelos passageiros consolida esse novo momento", frisa.

A TAP assinala que, mesmo sem a rota Lisboa-Porto Alegre, suspensa desde maio último, ultrapassou, pela primeira, vez a marca de 2 milhões de passageiros transportados entre Portugal e Brasil num único ano.

A rota que consagrou o passageiro número 2 milhões foi o voo TP028, partindo de Salvador para o Porto, com escala em Lisboa. Victor Pereira, estudante de 22 anos, recebeu 200 mil milhas do programa de milhagens da empresa. “Gostei muito desta homenagem”, comenta o jovem.

A empresa tem voos diários conectando Lisboa e o Porto a 13 cidades brasileiras. Em novembro último, retomou a ligação entre Lisboa e Manaus, no Amazonas.