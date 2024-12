Eu Te Amo Renato, homenagem ao cantor Renato Russo, sairá das telas para os palcos

Filme LGBTQIA+, lançado na internet em 2013, com mais de 20 milhões de visualizações, está em fase de produção para o teatro. A meta é estrear um monólogo no segundo semestre de 2025, em Lisboa.

Onze anos depois do lançamento do filme Eu Te Amo Renato, uma homenagem ao cantor e compositor Renato Russo, que fez história na música brasileira com o grupo Legião Urbana, o cineasta Fabiano Cafure, 45 anos, se prepara para levar a história para os palcos de Portugal e do Brasil e, na sequência, para os demais países da Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP).

A adaptação do texto para o teatro, segundo Cafure, está com 50% do processo pronto. O trabalho vem sendo realizado por ele e pela diretora de atores Mariana Ballardin. A opção foi pelo formato de monólogo, com estreia prevista para Lisboa no segundo semestre de 2025.

No monólogo, explica o cineasta, serão exibidos, de forma interativa, trechos do filme para ilustrar as memórias da história que marcou a juventude dele. "O filme retrata uma parte da minha vida e, agora, a peça teatral terá um formato de mémoire, que vai transformar todo o roteiro em memórias que serão narradas por mim, a partir da minha idade atual, num balcão de bar", conta.

Ele ressalta, ainda, que haverá uma exibição de Eu Te Amo Renato, em Lisboa, no dia 18 de janeiro, no Instituto Kreatori, para celebrar as mais de 20 milhões de visualizações do filme desde a estreia em 2013. A entrada será gratuita e haverá bate papo com o diretor sobre a produção. "A temática do filme continua atual, e queremos expandir a divulgação para a Europa", frisa.

Amor grandioso

Eu Te Amo Renato revisita a trajetória do cantor por meio de uma relação juvenil que carrega reflexões universais, capazes de ressoar em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. "Essa história é minha e de todo mundo, porque perpassa o amor. E não há nada tão grandioso quanto o amor”, diz Cafure.

O cineasta afirma que a intenção com o filme e, agora, com a peça, é a de "brincar ao unir poesia a um contexto analógico da geração Coca-Cola para marcar o primeiro longa-metragem brasileiro LGTBQIA+ exclusivo para as plataformas digitais".

"A produção continua a encantar o público ao explorar as descobertas do amor, os conflitos e as perdas vividas por Beto, André e Adriana, no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Valença", detalha Cafure. "Todo mês, temos uma média de 30 mil visualizações no filme, que está disponível no canal O Cubo", acrescenta.

Foto O cineasta Fabiano Cafure transformou o roteiro de "Eu Te Amo Renato" em livro. E, agora, prepara um monólogo para o teatro Divulgação

Sonhos e câmara nas mãos

O carioca Cafure, que mora em Lisboa desde 2019, assinala o caráter disruptivo de Eu Te Amo Renato, que, na avaliação dele, provoca reflexões singulares sobre cultura e relacionamentos. O longa se passa em 1996, no auge da transição da máquina de escrever para o computador, e narra a intensa história de amor entre três adolescentes, embalada por música, desejos e cartas.

“O Legião Urbana está presente na trilha sonora do filme, que presta uma homenagem a Renato Russo ao conectar as emoções das suas músicas ao cotidiano de três jovens no interior do Brasil", reforça o cineasta. Logo no ano de lançamento, o filme recebeu Menção Honrosa no Rio Festival Gay de Cinema, e o cineasta foi convidado para participar do Festival de Gramado pelo curador do evento, na época, o crítico de cinema Rubens Ewald Filho.

Com mais de 30 filmes na carreira, Cafure lembra com carinho de sua primeira produção, feita com sonhos e poucos recursos. “Fizemos tudo sem patrocínio. No total, foram gastos R$ 35 mil (5,4 mil euros), e os atores não receberam cachê. Em 2011, me juntei a um time de pessoas dispostas a fazer um filme. Nenhum de nós havia realizado nada antes. Assim, com a câmera na mão e o roteiro pronto, partimos para Valença para contar esta história de amor que até hoje nos enche de orgulho. Minha família ajudou recebendo e alimentando toda nossa equipe”, conta.

Segundo ele, o filme inovou tanto na captação das imagens quanto na distribuição. “Queríamos alcançar o maior número de pessoas possível. Como estava em minha estreia, sabia que poderia ter dificuldades em acessar as grandes distribuidoras", frisa. Ele decidiu, então, criar os próprios canais de distribuição. "Assim surgiu o primeiro longa-metragem brasileiro produzido exclusivamente para distribuição na web e licenciado via Creative Commons, com distribuição livre e também no Canal O Cubo”, explica.

Adaptação em livro

O roteiro de Eu Te Amo Renato foi desdobrado na série Todo o Tempo do Mundo, spin-off do filme, com 12 episódios. A história se passa em 2006, 10 anos depois do encontro entre Beto e André, em Valença. Lançada em 2016, a produção foi indicada para 12 categorias no Rio WebFest no mesmo ano e recebeu os prêmios de melhor série brasileira, melhor série de drama e melhor diretor de drama. Disponível no Canal O Cubo e na Amazon Prime do Brasil, a produção obteve mais de 1 milhão de visualizações.

O roteiro do filme também foi adaptado para a literatura, e chegou às editoras do Brasil e de Portugal em 2023. “Essa trajetória multicultural reflete muito a minha essência. Sempre estive rodeado pela arte: tive uma galeria e um centro cultural no Rio de Janeiro e, agora, estabeleci o mesmo em Lisboa, com o Kreatori. A arte pulsa em mim, e meu objetivo é levar o filme a novos formatos e públicos”, diz.