Nem tudo o que parece é

É possível cumprir a missão de serviço público com integridade moral, sem violar qualquer norma legal, apesar de se ser casada com um profissional da mesma área.

João Miguel Tavares (J.M.T.) decidiu partilhar com os leitores do PÚBLICO a sua indignação pelos dados revelados pela revista Sábado sobre o meu casamento com o encenador Nuno Cardoso, celebrado a janeiro de 2011, muito depois de termos iniciado a nossa vida profissional na cultura, juntando-se assim à campanha difamatória com que Marco Alves, o autor dos artigos, tem procurado manchar o meu nome.