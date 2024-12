Encostados à parede

Os partidos não existem para fazer o que as pessoas querem, mas para convencer as pessoas da bondade do seu ideário e programa.

1. Se uma imagem vale por mil palavras, o primeiro-ministro acaba de superar André Ventura na estigmatização da imigração, associando-a ao crime. O que se passou na zona do Martim Moniz, e em especial na Rua do Benformoso, não foi uma simples operação policial. Foi, sim, um ato de intimidação inaceitável das populações imigrantes originárias do Indostão. Encostar à parede, com as mãos acima da cabeça, dezenas de pessoas, num contexto de rotina, sem qualquer conflito ou perigo à vista, constitui todos em suspeitos até prova em contrário e faz lembrar as piores filas que povoam a história europeia e mundial. Constitui, deixemo-nos de meias palavras, uma escolha dos suspeitos com critérios étnico-raciais.