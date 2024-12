A dieta de Cristo

Sentir borboletas na barriga ou um forte instinto vindo das entranhas deixou de pertencer ao mundo das coisas por explicar. O eixo intestino-cérebro é um sistema de comunicação bidirecional entre o sistema digestivo e o sistema nervoso, com impacto no humor, no comportamento, na digestão e na capacidade de aprender e de processar informação. Descobriu-se nas paredes do sistema digestivo o sistema nervoso entérico, ou “segundo cérebro”, que está em constante comunicação com o cérebro primordial, aquele que já conhecemos e que está a escrever este texto. O cérebro intestinal não seria capaz de o escrever, mas não deixa de determinar de modos sofisticados o seu conteúdo.

