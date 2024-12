Boas Festas

A festa do nascimento de Jesus de Nazaré é a possibilidade do nosso contínuo renascimento. A grande noite de Natal depende de nós, e só de nós, para que nada continue na mesma e que tudo comece.

1. Entre as muitas festas do cristianismo, destacam-se duas que se implicam mutuamente: a Páscoa e o Natal. A Páscoa proclama que o cristianismo, apesar de todas as crises e de todas as negações, não está morto como muitos pretendem. O Natal é a festa das famílias. Por mais que se diga que a família está em crise, nada a pode substituir. É a festa de todas as idades porque todas as idades se referem ao nascimento. Enquanto houver nascimento, há esperança de futuro. Os cristãos das diferentes igrejas, nos diferentes países, celebram o Natal de Jesus Cristo, pois não se descobriu nenhum ser humano que fosse tão humano como Ele. O Menino que nos foi dado é a Incarnação de Deus, revelando simultaneamente a envergadura infinita a que está chamado qualquer ser humano.