Suspeito do ataque a mercado de Natal na Alemanha fica em prisão preventiva

O suspeito de conduzir o carro que atropelou dezenas de pessoas num mercado de Natal em Magdeburgo, na Alemanha, aguardará julgamento em prisão preventiva. A decisão foi conhecida este sábado, 21 de Dezembro, com o juiz de instrução a basear-se na forte indiciação do condutor por cinco homicídios, dezenas de tentativas de homicídio e outros crimes de ofensas corporais.

Taleb A., um médico saudita de 50 anos que vivia na Alemanha desde 2006, conduziu um carro contra uma multidão que frequentava um mercado de Natal, atingindo dezenas de pessoas. De acordo com as mais recentes actualizações, o ataque provocou cinco vítimas mortais e fez cerca de 200 feridos. Foi necessária a hospitalização de 86 pessoas, cerca de metade em estado grave.

Nas últimas horas, todos tentam descobrir algum tipo de motivação para este ataque. A imprensa alemã tem referido várias publicações feitas pelo suspeito nas redes sociais de teor anti-islão e com notória simpatia por algumas das ideias do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que defende fortes restrições à imigração.

Nas suas publicações, Taleb critica a política de portas abertas da ex-chanceler Angela Merkel, que em 2015 decidiu permitir a entrada de mais de um milhão de refugiados sírios que fugiam à guerra civil no seu país, acusando-a de “islamizar” a Alemanha. Em 2016, depois de ter recebido asilo, o homem anunciou ter renunciado à fé islâmica e apresentou-se como um crítico radical daquela religião, denunciando, por exemplo, o tratamento dado às mulheres no seu país de origem.

Em Magdeburgo, cidade no centro da Alemanha, o dia foi de luto e de homenagens às vítimas do ataque. O chanceler alemão, Olaf Scholz, visitou a cidade e o local do atentado, denunciando o “terrível acto” e a “brutalidade” do seu autor. O chefe do governo do estado da Saxónia-Anhalt, Reiner Haseloff, lamentou o “incidente inimaginável” que chocou a comunidade.

O suspeito conduzia um BMW preto, com o terror a durar cerca de três minutos. Após o ataque, as autoridades interceptaram o carro do homicida, conseguindo a sua detenção.

Ao incidente seguem-se agora reforços de segurança um pouco por toda a região, mas as preocupações também se estendem a outros países.

Em Viena, a polícia austríaca decidiu aumentar a presença nas ruas após o ataque em Magdeburgo. Em Novembro de 2020, um apoiante do Daesh matou quatro pessoas e feriu 23 outras num ataque com arma de fogo no centro da capital austríaca.