Brasil: queda de avioneta no Rio Grande do Sul faz pelo menos dez mortos

Um avião de pequeno porte com dez pessoas a bordo despenhou-se este sábado no centro da cidade brasileira de Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, informaram as autoridades, dizendo que primeiras informações apontam para que não haja sobreviventes.

“Infelizmente, as primeiras informações indicam que os ocupantes da aeronave não sobreviveram”, disse o governador Eduardo Leite numa publicação na rede social X.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, pelo menos 15 pessoas foram levadas para o hospital da cidade, a maioria sofrendo de inalação do fumo causado pelo incêndio provocado pelo acidente. Duas delas estão em estado grave, informa a Folha de S. Paulo.

Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local.



No momento,… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) December 22, 2024

O jornal brasileiro escreve ainda “o tempo está instável no local, com chuva e nevoeiro”, mas adianta que não há, para já, informações sobre as possíveis causas do acidente.

Segundo as autoridades, o avião atingiu primeiro a chaminé de um edifício e, depois, o segundo andar de uma casa, antes de se despenhar contra uma loja de móveis. Os destroços também atingiram uma pousada próxima.

#Breaking #Ongoing Following reports of an aircraft crash in Canela Airport (Rio Grande do Sul, Brazil). Unconfirmed information points to a Piper PA-42 Cheyenne. Updates when possible Thanks to @aero_in for the info ??@FelizBertoo pic.twitter.com/j87KNEddUq — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) December 22, 2024

Situada numa região montanhosa, Gramado é o destino turístico mais popular do Rio Grande do Sul, estado gravemente afectado no início deste ano por cheias sem precedentes, que causaram dezenas de mortes, destruíram muitas infra-estruturas e prejudicaram significativamente a economia estadual.

O acidente deste domingo ocorre poucos dias antes do Natal, um período particularmente movimentado na cidade.