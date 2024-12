Primeiro-ministro da Eslováquia encontrou-se com Putin em Moscovo

O Presidente russo, Vladimir Putin, encontrou-se neste domingo no Kremlin com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, revelou o apresentador de televisão russo Pavel Zarubin, numa altura em que o contrato que permite o trânsito do gás russo através da Ucrânia está prestes a expirar.

A Eslováquia é fortemente dependente do abastecimento de gás russo através da Ucrânia e Fico tem criticado o Presidente ucraniano Volodymyr Zelesnky pela recusa de renovar o contrato, que termina no final deste ano.

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, visto num vídeo publicado na conta de Zarubin na plataforma Telegram, afirmou que as conversações entre Fico e Putin focaram-se na questão do gás e na situação internacional. O encontro terá sido agendado "há alguns dias", acrescentou Peskov.

Questionado pela Reuters, o Governo da Eslováquia recusou prestar declarações sobre a realização do encontro em Moscovo ou o seu conteúdo.

No Conselho Europeu de quinta-feira, Fico abordou a questão do gás russo, numa reunião que contou com a presença de Zelensky, que por seu turno reiterou que o seu país não irá continuar o transporte através do seu território. A Eslováquia, que celebrou um contrato de longo prazo com a gigante energética russa Gazprom, afirma que mudar de fornecedor de gás custaria ao país mais 220 milhões de euros em custos de transporte.

É a terceira vez que um líder europeu se encontra com Putin desde o início da invasão russa da Ucrânia em 2022, com Fico a juntar-se ao primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e ao chanceler austríaco Karl Nehammer. A Eslováquia é membro da NATO e, tal como Fico reiterou esta semana em Bruxelas, opõe-se à adesão da Ucrânia ao bloco militar.