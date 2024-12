Número de vítimas mortais do ciclone Chido em Moçambique sobe para 94

O número de vítimas mortais devido à passagem do ciclone Chido por Moçambique subiu para 94, informou este domingo o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) do país.

O balanço anterior da agência governamental moçambicana responsável pela gestão de catástrofes naturais, publicado na quinta-feira, apontava para 73 mortos.

Para além de actualizar o número de mortes, uma publicação do INGD na rede social Facebook informa que a tempestade tropical afectou mais de 620 mil pessoas, a grande maioria nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula, no Nordeste de Moçambique.

O arquipélago de Mayotte, no Oceano Índico, foi o mais afectado pelo ciclone Chido. Segundo a AFP, as autoridades de um dos territórios ultramarinos mais pobres de França só puderam confirmar, até ao momento, 35 vítimas mortais, mas teme-se que centenas de pessoas possam ter perdido a vida.

Olamide Harrison, representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, disse na quarta-feira que o crescimento económico do país em 2024 deverá ser revisto em baixa em relação a uma previsão anterior de 4,3%, devido ao impacto do ciclone e à agitação civil pós-eleitoral.

Em Outubro, Daniel Chapo, candidato do partido Frelimo, no poder em Moçambique, foi declarado vencedor das eleições presidenciais. A oposição contestou, no entanto, a vitória de Chapo e aguarda pela tomada de posição do Conselho Constitucional, prevista para segunda-feira, relativamente aos resultados finais da votação.