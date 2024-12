Depois do assassínio de Daphne, “infelizmente, quase nada mudou em Malta”

As intimidações, o assédio e as ameaças cercavam-na numa das mais pequenas ilhas europeias. Ao longo de duas décadas, a jornalista Daphne Caruana Galizia viveu com estas sombras em Malta. A porta da frente de casa, regada com combustível e incendiada, é um exemplo. A morte de um dos seus cães, degolado e deixado à porta de casa em tom de aviso, outro. Em Malta, o mais pequeno dos países da União Europeia, as intimidações só terminaram com o assassínio. A jornalista, que se dedicava sobretudo a investigar corrupção no Governo e nos empresários malteses, foi morta pela explosão de uma bomba colocada no seu carro.

