Onze voos divergidos e sete cancelados em Lisboa devido à greve no handling

Quanto aos cancelamentos e atrasos de voos registados em Lisboa, referiu que alguns têm também "a ver com a Madeira" e outros com causas diversas, mas não com a greve na SPdH/Menzies, o que o sindicato desmente.

A greve dos trabalhadores da SPdH/Menzies, que prestam assistência em terra (handling) nos aeroportos, vai prolongar-se até às 24h00 de quinta-feira e visa reivindicar melhores condições salariais e de trabalho.

Na origem do protesto está a ausência de resposta da empresa a questões como a falta de transportes a algumas das horas em que turnos começam e acabam e a exigência de que os trabalhadores paguem o parque de estacionamento quando levam o seu carro.

O SIMA exige ainda que a Menzies acabe com a existência de vencimentos base inferiores ao valor do salário mínimo nacional (820 euros em 2024) e cumpra o pagamento das horas nocturnas pelo valor previsto no acordo de empresa.

Além dos trabalhadores da antiga Groundforce, também os da empresa de handling Portway têm uma greve marcada para o período do Natal e Ano Novo.

A greve convocada pelos sindicatos abrange todo o trabalho suplementar, com início às 00h00 do dia 24 de Dezembro de 2024 e até às 24h00 de dia 01 de Janeiro de 2025.

Decorrerá ainda a partir das 00h00 horas do dia 24 de Dezembro até às 24:00 do mesmo dia e a partir das 00h00 horas do dia 31 de Dezembro até às 24 horas do último dia do ano.

A paralisação irá também abranger o trabalho em dia feriado que seja dia normal de trabalho, a partir do dia 24 de Dezembro e até 02 de Janeiro de 2025.