Pesadelo para Ruben Amorim, sonho para Vítor Pereira na Premier League

Está complicada a vida de Ruben Amorim no Manchester United. O treinador português que a meio da época trocou o Sporting pelo desafio de recolocar os “red devils” no topo do futebol inglês voltou a somar mais um desaire, isto apenas três dias depois de ter sido eliminado da Taça da Liga. Desta vez, a derrota foi em Old Trafford, para o campeonato, e frente a um modesto Bournemouth. E por números que doem: 3-0. Bem diferente foi a estreia de Vítor Pereira como treinador do Wolverhampton, com o penúltimo classificado da Premier League a ir a casa do Leicester City vencer por idêntico resultado.

Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot a titulares mas sem Marcus Rashford nas opções pelo terceiro jogo consecutivo (o técnico português considera que o internacional inglês não se tem dedicado como devia), Ruben Amorim viu o Bournemouth humilhar a sua equipa. Em pleno Old Trafford, os "cherries" somaram aquela que foi a sua quarta vitória nos últimos cinco jogos na Premier League e subiram ao quinto lugar, graças aos golos de Huijsen (29'), de Justin Kluivert (61', de penálti) e Antoine Semenyo (63').

São agora nove os jogos de Ruben Amorim aos comandos do United, com quatro vitórias, um empate e quatro derrotas e um "impensável" 13.º lugar na tabela, com os "red devils" a terem apenas mais quatro equipas entre si e a zona de despromoção.

O outro técnico português em acção na Liga inglesa neste domingo foi Marco Silva, que não conseguiu que o seu Fulham, a jogar no seu estádio, saísse do nulo inicial frente ao Southampton, último da tabela, passando a ocupar o nono lugar da classificação, seis pontos atrás de um Nottingham Forest, comandado por Nuno Espírito Santo, e que ocupa um surpreendente quarto posto, naquele que é, por agora, o melhor desempenho dos treinadores portugueses nesta edição da Premier League.