João Pereira leu bem o jogo, mas foi insuficiente para o Sporting em Barcelos

Com este empate, o Sporting regressa à liderança da I Liga, mas pode ser ultrapassado pelo Benfica.

Em Barcelos, no 0-0 frente ao Gil Vicente, o Sporting teve 45 minutos de pouca mobilidade, poucas soluções e pouca capacidade de criar perigo. Ao intervalo, João Pereira foi sagaz a resolver um par de problemas, mas isso não foi suficiente – os largos minutos “oferecidos” fizeram falta numa fase em que a equipa estava bem melhor, mas com pouco tempo.

E o valor de 1,19 golos esperados (métrica que mede a probabilidade de sucesso das finalizações) visto neste domingo não é, em todo o caso, um número que impressione, mesmo com a melhoria após o intervalo.

Com este resultado, o Sporting regressa, ainda assim, à liderança da I Liga, igualando os 37 pontos do FC Porto. Fica, agora, à mercê do Benfica, que joga nesta segunda-feira.

Jogo de pares

O Gil Vicente levou a este jogo um 4x3x3 que era quase sempre um 5x2x3, porque Gbane, sem bola, jogava sempre entre os centrais, bem atento a Gyokeres.

A equipa minhota não fez propriamente uma marcação homem a homem a campo inteiro, mas havia claro apreço pelas referências individuais, até pelo jogo de pares fácil de encaixar entre o 5x2x3 e o 3x4x3 “leonino”.

O Sporting foi bastante incapaz de criar futebol ofensivo, em boa parte porque houve muito pouca movimentação dos jogadores – e ainda não há muitas formas mais eficazes de desmontar referências individuais do que alterar essas referências.

Os centrais do Gil tinham ordem para “apertarem” Trincão, Harder e Gyokeres quando algum dos atacantes pedia bola em apoio, bem como os laterais para caírem em Quenda e Maxi.

O Sporting não tinha, assim, grandes vias de saída, a não ser que promovesse alterações posicionais que obrigasse os jogadores do Gil a fazerem escolhas – manterem o seu jogador ou terem de coordenar-se com colegas em trocas defensivas.

Gyokeres adormecido

O Gil entusiasmou-se um par de vezes na pressão mais alta e numa delas, aos 17’, essa subida permitiu a Gyokeres para pedir a bola no espaço e criar perigo com um remate ao lado. O Sporting ainda teve mais um lance interessante, numa das raras ocasiões em que rodou a bola rapidamente de um lado ao outro, mas foi curto.

João Simões também não estava a facilitar o jogo “leonino” – por diversos passes falhados, mas também pela incapacidade de aparecer uns metros mais à frente, obrigando os centrais adversários a comprometerem-se com o portador da bola.

Também a falta de um pé esquerdo na construção pareceu ter “empenado” um pouco as possibilidades de passes verticais.

Positivo/Negativo Positivo Matheus Reis Boa entrada do defesa brasileiro, que foi lançado ao intervalo e ofereceu à equipa o pé esquerdo que estava a faltar na construção e, sobretudo, na capacidade de verticalizar o jogo, ora em passe, ora em condução. A equipa melhorou muito.

Positivo Gbane Jogo monstruoso do jogador do Gil. “Limpou” quase tudo o que teve pela frente e somou intercepções sucessivas.

Positivo Andrew Muitas defesas – algumas de alto nível. Negativo João Simões Desta vez não foi feliz. Apesar de ter crescido um pouco na segunda parte, foi um jogo globalmente fraco do jovem médio, que não só deu poucas soluções como perdeu várias bolas – ora com más acções técnicas, ora com má leitura de jogo e demora a raciocinar.

Negativo Harder Neste jogo não funcionou a presença do dinamarquês como avançado-interior. Teve pouca mobilidade e pouca bola, até por não ser especialmente forte entre linhas.

Negativo Trincão Não está ao nível do início da temporada. Teve alguns pormenores de classe, mas, em geral, esteve apagado.

Matheus Reis ajudou

João Pereira não viu o primeiro problema como prioridade, mas achou isso do segundo – e lançou Matheus Reis ao intervalo, com a ideia de que mexer na defesa pode ajudar a mexer no ataque.

Além dessa nova via de saída com Matheus Reis – e com Debast mais confortável à direita –, o Sporting surgiu com a tal dinâmica que parecia faltar. Gyokeres saiu muito mais da posição na zona central e Harder fez o mesmo na esquerda, arrastando defensores para fora das suas zonas.

Isso criou lances de perigo com Gbane menos confortável contra Gyokeres, que criou um trio de lances na meia-direita, depois de meio jogo parado na zona central, e com Harder a cabecear na zona central, zona por onde ainda não tinha passado.

Aos 78’, essa predisposição para os jogadores surgirem noutras zonas deu um penálti assinalado sobre Debast, quando o belga surgiu como um extremo na área – decisão revertida com ajuda do VAR.

Catamo também já estava em campo a fazer bem mais do que Quenda, mas não foi suficiente.