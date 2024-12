Segunda na TV: Cinema Paraíso, um carocha de corrida e Uma Escalada Infernal

CINEMA

Se o Meu Carro Falasse…

Star Movies, 13h25

Dirigido por Robert Stevenson em 1969, foi o filme em que apareceu pela primeira vez Herbie, o carocha de corrida com vontade e personalidade próprias, qual avô do Kitt d’O Justiceiro. Foi o início de um saga cinematográfica que o Star Movies recupera hoje, em maratona. Seguem-se Herbie, Um Carocha dos Diabos (1974), do mesmo realizador; Herbie no Rally de Monte Carlo (1977) e As Novas Diabruras de Herbie (1980), ambos de Vincent McEveety; e Herbie: Prego a Fundo (2005), de Angela Robinson.

Estado de Guerra

Cinemundo, 22h45

Uma invulgar abordagem à guerra, com o Iraque como cenário e seis Óscares no palmarés. Kathryn Bigelow filma o dia-a-dia de uma unidade de elite que desmantela bombas, entrando na intimidade e na mente de homens que foram para a guerra como voluntários e para quem o campo de batalha significa adrenalina, atracção e vício. Mark Boal recorreu à sua própria experiência, enquanto jornalista ao lado de soldados americanos no Iraque, para escrever o argumento.

Cinema Paraíso

RTP2, 23h01

Esta emotiva e nostálgica homenagem à sétima arte, realizada por Giuseppe Tornatore, é um dos bastiões do cinema italiano: conquistou em Cannes o Prémio Especial do Júri e em Hollywood o Óscar de melhor filme estrangeiro. É a história de um cineasta que regressa à sua cidade, após saber da morte do projeccionista local, que não só foi uma figura paternal como fez despertar nele o amor pelo cinema.

DOCUMENTÁRIOS

Os Jogos de Hitler, Berlim 1936

História, 18h18

Este documentário recua 88 anos para lembrar e analisar as Olimpíadas que ficaram na história por terem decorrido na Alemanha nazi, sob a autoridade de Adolf Hitler. Com recurso a imagens da época, mostra os preparativos, os jogos propriamente ditos e a forma como o evento foi transformado pela propaganda nazi “num grandioso espectáculo dedicado à glória do Reich” e “fez do Füher “o exímio anfitrião dos países que em breve tentaria invadir”, sublinha o canal.

Uma Escalada Infernal

National Geographic, 22h10

Estreia. Alex Honnold, o alpinista norte-americano que vimos chegar sem cordas ao cume do El Capitan no oscarizado Free Solo (que vai para o ar imediatamente antes, às 20h32), faz dupla com outro pioneiro e recordista, Tommy Caldwell – que também entrava nesse documentário –, num novo desafio que vai esticar ao máximo os limites da resistência física e psicológica, e da amizade que os une: conquistar o Polegar do Diabo, no Alasca. Não é documentário adequado a quem sofra de vertigens, mas altamente recomendado a adeptos de emoções fortes.

INFORMAÇÃO

Comboios do Mundo

SIC, Jornal da Noite

Está de volta com mais viagens e paisagens o segmento do Jornal da Noite composto por reportagens feitas sobre carris. Escócia, Gales e França estão entre os novos destinos.

CONCURSO

Joker

RTP1, 21h53

Vasco Palmeirim aplica o teste de cultura geral a rostos conhecidos e convida-os a amealhar boas maquias para instituições, numa edição especial solidária que fica no ar até 3 de Janeiro. Eis a lista de convidados: os chefs Diogo Rocha, Pedro Pena Bastos, Teresa Colaço e Óscar Geadas, os comediantes Ana Garcia Martins e Gilmário Vemba, os ex-futebolistas Cândido Costa e Ukra, os actores Frederico Amaral e Diogo Valsassina, os apresentadores João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, e os jornalistas Vítor Gonçalves e Rita Marrafa de Carvalho.

INFANTIL

Diário de Um Banana

Hollywood, 7h20

Os best-sellers infanto-juvenis de Jeff Kinney, que conquistaram milhões de leitores em todo o mundo com as aventuras e desventuras de Greg Heffley, um miúdo com sede de popularidade a lidar com as agruras da escola e o advento da adolescência, ganharam vida neste filme de 2010, realizado por Thor Freudenthal e protagonizado por Zachary Gordon. A saga continuou nas sequelas O Rodrick É Terrível (2011), Dias de Cão (2012) e Uma Longa Viagem (2017), que o Hollywood emite diariamente, até quinta, sempre neste horário.