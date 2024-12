O que é que passa na televisão e no streaming no Natal?

Mesmo que tenha vindo a perder força, a pergunta "o que é que passa na televisão este Natal?" continua a ser feita todos os anos. Comecemos pelos canais generalistas. A RTP1 tem, na terça-feira, uma Festa de Natal, com Vanessa Oliveira e José Carlos Malato em Óbidos, isto de manhã e à tarde, e, à noite, um Circo de Natal gravado no Coliseu dos Recreios, com vários dos apresentadores do canal no Coliseu dos Recreios. Já no próprio dia de Natal, há, durante a tarde, um O Preço Certo especial, com, além de Fernando Mendes, bombeiros e enfermeiros, e, à noite, uma gala especial do The Voice Portugal, com convidados como Piruka e Bia Caboz, Nena, Carolina de Deus, Los Romeros & Ruben Torres, os Bandidos do Cante, Matias Damásio, D.A.M.A. e Simone de Oliveira.

