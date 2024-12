Morreu Alfa Anderson, vocalista dos Chic de Le Freak e Good times

Apesar de a música ter entrado muito cedo na sua vida, diz a lenda familiar que compôs a sua primeira canção aos três anos, demorou até que esta se tornasse a componente principal da vida de Alfa Anderson. Foi apenas aos 30 anos, em 1976, que se estreou profissionalmente, participando em Big Man: The Legend of John Henry, último álbum do saxofonista Cannonball Adderley. Chegou tarde, mas a tempo. Não tardaria até que se a sua voz se inscrevesse na memória colectiva e na história do funk e do disco, ao integrar os Chic de Nile Rodgers e Bernard Edwards. É essa voz a que regressamos agora, quando sabemos da sua morte, dia 17 de Dezembro, aos 78 anos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt