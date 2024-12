Saiba como minimizar riscos ao pedalar nas estradas portuguesas

A manhã deste sábado, dia 21 de Dezembro, fica marcada por mais um atropelamento fatal que vitimou um ciclista em Lisboa.

Em 2023, os acidentes com velocípedes, categoria que inclui bicicletas e trotinetes, aumentaram 8,1% face ao ano anterior. No total, registaram-se 3239 acidentes com este tipo de veículos, contando-se 26 mortes.

Os contornos do caso mais recente estão ainda a ser investigados, e é sabido que grande parte dos acidentes é responsabilidade dos condutores dos automóveis, mas a notícia serve para recordar a necessidade de redobrar cuidados e apostar na segurança. Mesmo que não seja possível controlar o comportamento negligente dos automobilistas, é necessário reduzir riscos.

Use capacete sempre

Sempre que pegar na bicicleta, não se esqueça do capacete, mesmo em percursos curtos e conhecidos. Não é obrigatório por lei, mas este equipamento de protecção é a primeira linha de defesa em caso de queda ou acidente, podendo evitar lesões graves e irreversíveis.

Iluminação (da bicicleta e da roupa)

Seja visto e faça-se ver. Se estiver a andar de bicicleta de noite, use roupa de cores reflectoras, de modo a facilitar a identificação da sua presença na faixa de rodagem.

Outra das protecções importantes prende-se com o sistema de iluminação da bicicleta. Caso esteja a circular de noite ou em condições visibilidade reduzida, uma luz à frente e outra à retaguarda são fundamentais para que seja visto por condutores, peões ou outros ciclistas. Deve equipar as bicicletas do seguinte sistema de iluminação:

Luz de presença de cor branca à frente com feixe contínuo, visível a uma distância mínima de 100 m. Deverá estar situada a uma altura do solo compreendida entre 350 mm e 1500 mm;

Luz de presença de cor vermelha à retaguarda, visível a uma distância mínima de 100 m. Também deverá estar situada a uma altura do solo compreendida entre 350 mm e 1200 mm;

Reflectores à frente de cor branca e à retaguarda de cor vermelha

Reflectores nas rodas: dois se forem circulares ou segmentos de coroa circular ou apenas um se for um cabo reflector em circunferência completa

Evite distracções

Tal como ao volante de um automóvel, deve evitar as distracções provocadas pela tecnologia. Não use auriculares ou headphones em ambos os ouvidos, para evitar que os sons do ambiente que o rodeia sejam abafados. Se tiver de usar o telemóvel, faça-o com recurso a um sistema "mãos livres".

Utilize vias destinadas às bicicletas (sempre que possível)

A tarefa é frequentemente dificultada pelos outros frequentadores da via pública, mas deve manter-se sempre que possível nas vias destinadas às bicicletas. Caso precise de atravessar um passeio, saia da bicicleta e leve-a calmamente pela mão. Se estiver a partilhar a estrada com outros carros, siga as regras de cedência de passagem comuns ao código da estrada. Se se apresentar a um automóvel pela direita deste, tem prioridade.

Facilite as ultrapassagens

Caso partilhe a faixa de rodagem com automóveis, procure facilitar as ultrapassagens na medida do possível. Alguns condutores não respeitam a distância mínima de 1,5 metros que deve ser deixada no momento de ultrapassagem, colocando os ciclistas em perigo. Aliado a altas velocidades, a negligência dos condutores pode ter consequências fatais. Se lhe for possível, e a via tiver margem para tal, afaste-se dos automobilistas no momento em que estes começam a ultrapassá-lo.

Sinalize os movimentos

Faça sinal claro e inequívoco das manobras que irá efectuar, de modo a informar condutores e peões de que trajectória pretende tomar. Antes de mudar de direcção, verifique atentamente se é seguro efectuar a manobra pretendida.

Mantenha a bicicleta em bom estado

Uma boa manutenção periódica da bicicleta é outro dos cuidados a ter para evitar quedas e acidentes. Mantenha a corrente bem lubrificada, os pedais apertados e os travões sem falhas. Se andar à chuva, evite também que algumas das áreas expostas à água, como os aros das rodas, ganhem ferrugem.

Pense no seguro

É certo que não é obrigatório para circular de bicicleta, mas um seguro específico para ciclistas pode servir de protecção no caso de um azar nas estradas. Pode ser ainda uma ajuda caso necessite de assistência durante um trajecto, ou se tiver um acidente pessoal.