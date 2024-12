Prostitutas continuam proibidas de ter patrão, mas decisão divide Constitucional

Metade dos juízes admitiam legalizar proxenetas, o que obrigou presidente do Palácio Ratton a desempatar. Um deles compara prostituição com andar de bicicleta: ambas as actividades comportam riscos.

O Tribunal Constitucional recusou legalizar o proxenetismo, mas os juízes do Palácio Ratton dividiram-se ao meio, com metade a defenderem que é legítimo lucrar com a actividade sexual alheia. O desempate teve de ser feito pelo presidente do tribunal, José João Abrantes.