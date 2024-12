Polícia ferido após ter sido atropelado por condutor em ação de fiscalização em Lisboa

Um agente ficou ferido depois de ter sido atropelado por um condutor numa acção de fiscalização no Parque das Nações, em Lisboa, disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O incidente aconteceu num posto de combustível e o agente teve de receber tratamento hospitalar devido aos ferimentos sofridos, mas "já se encontra bem", adiantou o comissário de serviço, acrescentando que o condutor, de 21 anos, foi detido por crime contra a autoridade pública.

Em comunicado emitido posteriormente, a PSP adianta que a situação ocorreu pelas 02h15 deste sábado, depois de a polícia se dirigir ao posto de combustível para verificar uma viatura pertencente a uma empresa privada envolvida na prática de um crime de abuso de confiança.

Já no local, a PSP interpelou o condutor da viatura, que reagiu com uma manobra para fugir do local, "arrastando o polícia que estava a efectuar a abordagem, que acabaria por ser projectado contra uma outra viatura que ali se encontrava parqueada".

A PSP localizou a viatura e o suspeito a cerca de um quilómetro e meio do local, sendo que o indivíduo ainda tentou fugir a pé, tendo sido interceptado e detido, devendo comparecer em tribunal na segunda-feira.

Junto à viatura foram encontrados 87,7 gramas de haxixe.