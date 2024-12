Padrasto fica em preventiva por suspeita de agredir bebé de três anos

Foi o Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, que alertou as autoridades para a gravidade da situação. Menino sofreu agressões físicas muito graves e encontra-se com prognóstico reservado.

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), fortemente indiciado da prática dos crimes de ofensas à integridade física graves qualificadas e violência doméstica, com uso de força física, sobre um menino de três anos, seu enteado. Depois de presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, para interrogatório judicial, o juiz decidiu aplicar como medida de coacção a prisão preventiva, segundo noticia este sábado o Correio da Manhã e o PÚBLICO confirmou.

De acordo com o comunicado da PJ, a criança sofreu agressões físicas muito graves e está internada no serviço de urgência pediátrica do Hospital Fernando Fonseca, na Amadora. Sabe o PÚBLICO que, no que diz respeito à situação clínica do menino, "o prognóstico é considerado reservado".

Fontes judiciais explicaram que o caso remonta ao início da semana, quando a mãe do menino se ausentou do país por questões familiares, deixando-o ao cuidado do padrasto de quem tem outro filho ainda mais novo e embora o casal já não mantenha uma relação conjugal. Quando regressou terá encontrado o filho mais velho inanimado e, apercebendo-se da gravidade da situação, levou-o ao hospital. As razões das agressões são ainda desconhecidas. O padrasto não tem antecedentes criminais.